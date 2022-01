Hennigsdorf

Unbekannte Täter hebelten am Freitag in der Zeit zwischen 18 Uhr bis 19.30 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhaus in der Blumenstraße auf und drangen in das Haus ein. In weiterer Folge wurden Parfüm, Bargeld und Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 500 Euro. Diverse Spuren wurden gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline