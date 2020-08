Riesen-Freude im Stadtarchiv Hennigsdorf: Andreas Horn vom Deutschen Staatsarchiv übergab am 24. August 2020 an Stadtarchiv-Chefin Anke Kaprol-Gebhardt eine geheime DDR-Grenzkarte, die 60 Jahre verborgen war. Andreas Horn hat sie einst von seinem Vater bekommen, der bei der Kampftruppe diente. Die Karte zeigt einen detaillierten Grenzabschnitt an der Havel. 2021 soll sie im Grenzturm Nieder Neuendorf ausgestellt werden.