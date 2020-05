Wirtschaftsförderer Réne Kohl: „Wir brauchen Flächen“

Hennigsdorf

René Kohl (51) lebt mit seiner Familie in Brandenburg an der Havel. Seit Juli 2019 ist er Geschäftsführer der Wirtschaft-, Innovations- und Tourismusförderungsgesellschaft Oberhavel (WInTO), die auch den Ziegeleipark Mildenberg bewirtschaftet. Seit Oktober 2019 ist er gemeinsam mit Sonja Brodbeck außerdem Chef der Life Science Oberhavel GmbH (LSO). Als WInTO-Chef folgt er auf Andreas Ernst, der nun Chef der Oberhavel Holding ist.

Herr Kohl, Sie führen die WInTO nun seit fast einem Jahr. Können Sie eine erste Bilanz ziehen?

Anzeige

René Kohl: Es ist eine spannende Aufgabe, hier in Oberhavel für einen dynamischen und zukunftsstarken Landkreis zu arbeiten. Ich habe dabei große Freude, die Akteure der regionalen Wirtschaft und der Verwaltung zusammenzubringen und das Netzwerk weiter auszubauen, das meine Vorgänger aufgebaut haben. Ich war viel bei Unternehmen vor Ort, um mir ihre Pläne und auch Sorgen anzuhören. Gute Wirtschaftsförderung muss sich um richtige Rahmenbedingungen kümmern, damit die Firmen erfolgreich handeln können. Oberhavel ist ein exzellenter Wirtschaftsstandort, wenn auch zweigeteilt: Der berlinnahe Süden ist dicht besiedelt und wirtschaftlich stark, der Norden mit seinen kleinen und mittelständischen Firmen eher ländlich-touristisch geprägt. Während wir etwa in Hennigsdorf die Zukunftsbranchen wie Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmaindustrie fördern, haben wir mit dem Areal um den Ziegeleipark Mildenberg dagegen eine touristische Perle, die wir mit dem europaweit einmaligen Industrie- und Technikmuseum mehr als bisher in Richtung erlebnisstarke Freizeit- und Veranstaltungsangebote ausbauen wollen.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie sieht es in Sachen Breitbandausbau in Oberhavel aus?

Die so genannten weißen Flecken, die es leider noch gibt, wollen wir beseitigen. Wenn das gelungen ist, wollen wir den Zugang zu leistungsstarkem Breitband immer weiter verbessern. Wir bekommen immer wieder Hinweise von Bürgern und Unternehmen, die sich einen noch stärkeren Ausbau des Breitbandes wünschen. Rund 40 Millionen Euro werden über den Landkreis in den nächsten zweieinhalb Jahren in den Ausbau des schnellen Internets investiert. Für das Thema Digitalisierung generell bereiten wir zudem die notwendigen Strukturen für die Unterstützung des Mittelstandes vor. Dafür haben wir bei der WInTO einen eigenen Bereich gebildet. Es geht nicht nur um Breitbandversorgung – wir wollen eine Plattform aufbauen zur Begleitung der kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Einsatz von neuen digitalen Anwendungen in deren betrieblichen Prozessen. Auch mit der Bereitstellung der verkehrlichen Infrastruktur beschäftigen wir uns regelmäßig. Leistungsfähige Infrastrukturen sind die Lebensadern der Region. So mahnen wir immer wieder schnelle und verlässliche Städteverbindungen an. Der lang ersehnte weitere Ausbau der B 96 oder der notwendige S-Bahn-Anschluss nach Velten, die Durchbindung des Prignitzexpress oder die Reaktivierung der Heidekrautbahn sind hier Beispiele.

Was braucht es noch, um qualifiziertes Personal in den Landkreis Oberhavel zu bekommen?

Neben den bereits genannten Verkehr- und Digitalinfrastrukturthemen brauchen wir genügend bezahlbaren Wohnraum, ausreichende Kitaplätze sowie Schulen und Weiterbildungseinrichtungen auf hohem Niveau. Wenn wir gemeinsam wollen, dass sich Oberhavel weiterentwickeln soll, dann müssen wir auch künftig verstärkt in Wissensinfrastruktur investieren.

Welche Dinge fordern Unternehmen?

In allen Regionen – Norden wie Süden – brauchen wir für eine wachsende Wirtschaft vor allem eines: Flächen, Flächen, Flächen. Da geht es in erste Linie um mehr Platz für bestehende Unternehmen, die sich vergrößern und auf die Anforderungen der Zukunft einstellen wollen. Aber natürlich ist es genauso wichtig, Gewerbeflächen für Unternehmen vorzuhalten, die sich ansiedeln wollen. Es gibt derzeit nur noch begrenzt freie Flächen, etwa in Gransee. Aber alles, was näher an den Autobahnring kommt, da sind wir im Prinzip ausgereizt. Und weiteren Bedarf gibt es, denn Oberhavel hat sich einen großartigen Ruf erarbeitet.

Wie hart trifft die Corona-Pandemie die Unternehmen?

Derzeit mache ich mir große Sorgen, was auf unsere Unternehmen in den kommenden Monaten zukommt. Keiner kann heute voraussehen, welche Konsequenzen diese Pandemie für die Wirtschaft in Oberhavel haben wird. Wir haben vor allem die vielen Dienstleister, die Alleinselbstständigen auch aus Kulturberufen und die kleinen mittelständischen Unternehmen im Blick. Diese Gruppe hat oftmals geringe Rücklagen und verdient das Geld für den eigenen Lebensunterhalt aus dem täglichen Geschäft. Wir konnten unsere Geschäftspartner am Ziegeleipark Mildenberg – Gastronomen und Bootsvercharterer – im Rahmen unserer Möglichkeiten in dieser schwierigen Zeit des Lockdown etwas unterstützen, indem wir fällige Pachtzahlungen vorerst gestundet haben. Wir hoffen natürlich auf weitere Lockerungen für die Wirtschaft aber ohne die Gesundheit der Menschen zu gefährden.

Sie sind ja auch Geschäftsführer der Life Science Oberhavel (LSO), die den Bau des Biotech-Zentrums in Hennigsdorf vorantreibt. Im Jahr 2024 soll es eröffnet werden und Unternehmen der Branche Platz bieten.

Das Projekt ist sehr komplex und die Nachfrage an modernen Gewerbegebäuden drückt wiederum aufs Tempo. Hier im Innovationsforum platzt quasi alles aus den Nähten, wir brauchen mehr Platz. Mit dem neuen Campus wollen wir zum einen Erweiterungsmöglichkeiten für Unternehmen, die bereits in Hennigsdorf ansässig sind, als auch Gewerberäume für innovative Startups und neue Unternehmen aus anderen Standorten schaffen. Bei den alten Industrien, ich nenne hier beispielsweise Bombardier, gibt es eher Unsicherheiten was den künftigen Kurs betrifft. Insofern gestaltet hier der Landkreis mit seinem klugen Engagement neue Perspektiven für ganz Oberhavel.

Von Marco Paetzel