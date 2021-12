Hennigsdorf

Eine Zeugin konnte am Samstagabend gegen 20.15 Uhr mehrere Personen, vermutlich Jugendliche und Heranwachsende, beobachten, wie diese in einer Hochgarage in der Rathenaustraße in Hennigsdorf zwischen Fahrzeugen randalierten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. An zahlreichen Fahrzeugen mussten Beschädigungen festgestellt werden.

Von MAZonline