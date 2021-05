1. Mai in Hennigsdorf: Flammende Reden für die Solidarität

Hennigsdorf

„Solidarität – Vorwärts und nicht vergessen“, so lautete das Motto der Kundgebung zum Tag der Arbeit, zu welcher der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für den 1. Mai nach Hennigsdorf eingeladen hatte. Etwa 100 Menschen hatten sich ab 9 Uhr auf dem Postplatz versammelt, um mit Bannern und Transparenten sowie einem Lautsprecherwagen zum Havelplatz zu gehen und dann über die Fontanestraße, Feldstraße, Berliner Straße und Friedhofstraße zum Rathaus. Dabei erklangen moderne Arbeiterlieder sowie das Motto gebende „Solidaritätslied“, das zwischen 1929 und 1931 von Bertolt Brecht geschrieben und von Hanns Eisler vertont wurde. Moderator Peter Ott stellt unter anderem die Geschichte des Feiertages vor.

Auf dem Vorplatz des Rathauses ergriff zunächst der DGB-Kreisvorsitzende Hans-Joachim Schumann das Wort. Die Corona-Krise habe das Vermögen der Dollarmilliardäre anwachsen lassen. Zugleich würden viele um ihre Existenz bangen, sagte er. Deshalb sei es das Ziel des DGB, den Reichen zu nehmen und den Ärmeren zu geben. „Solidarität ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, so Schumann.

„Die Mauer muss weg!“, forderte Wolfgang Günther, DGB-Kreisvorsitzender im benachbarten Havelland, mit Blick auf die noch immer bestehenden Tarifunterschiede zwischen Ost und West. „Ohne Tarif ist alles Mist“, sagte er.

Obwohl in diesem Jahr ohne Familienfest, so sei es doch wichtig sich nach zwei Jahren wieder zu versammeln, um in dieser besonderen Zeit für die Arbeitnehmerrechte zu demonstrieren, sagte Bürgermeister Thomas Günther (SPD). Zwei gewichtige Gründe gebe es für ihn, „hier und heute die Stimme zu erheben“. Erstens habe die Corona-Pandemie eines ganz besonders gelehrt, „nämlich die Notwendigkeit von Solidarität untereinander und sozialem Umgang miteinander“, sagte Günther. Mit Jobverlust und Kurzarbeit hätten die vergangenen Monate auch viele neue Belastungen und tiefe Einschnitt mit sich gebracht. Insofern zeige die Pandemie „wie in einem Brennglas, wie wichtig gute Arbeits- und Lebensbedingungen als Basis unserer Gesellschaft sind“. Sie zeige, „wie wichtig gute Löhne, gute Kündigungs- und Arbeitsschutzregelungen und wie existenziell für unser Verständnis von Zusammenleben soziale Sicherungssysteme und Mitbestimmungsrechte und ein handlungsfähiger Staat sind“.

Zweiter herausragender Grund zum Demonstrieren sei für ihn die Tatsache, dass 2021 ein Bundestagswahljahr ist. Mit Blick auf den Industriestandort Hennigsdorf wünsche er sich, dass in den Talkshows und auch im Wahlkampf „die Industriepolitik wieder mehr politisches Gewicht bekommt.“ Es müsse um die Menschen gehen, damit diese mit nur einem Job ihren Lebensunterhalt bestreiten, im Ernstfall auf das soziale Netz vertrauen und ihren Lebensabend ohne finanzielle Nöte verbringen können.

Betriebsratsvorsitzender David Schmidt von der Mahle Filtersysteme GmbH Wustermark schilderte den Arbeitskampf um die Angleichung an die Westtarife, Betriebsratsvorsitzender Volkmar Pohl vom Hennigsdorfer Schienenfahrzeughersteller Alstom schilderte das Ringen um den Erhalt sämtlicher Kompetenzen am Standort Hennigsdorf, der Fertigung, dem Service und dem Engineering. Dieser „Dreiklang“ müsse erhalten bleiben, auch wenn die vollständige Auslastung ab 2022 nicht mehr gegeben sein sollte und wieder Arbeitsplätze in Gefahr geraten.

Als Hauptredner hielt Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes eine mitreißende und flammende Rede zum Thema des Tages und zur Situation in der Elektro- und Stahlindustrie. „Solidarität ist keine App“, die immer mal bei Bedarf genutzt wird. Sie müsse täglich neu gelebt werden. Die aktuelle Krise zeige, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen gebaucht werden, „weil sie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen verbessern“. Dank der Kurzarbeit hätten zigtausende Beschäftigte ihre Arbeit noch. In den USA hätten 30 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Kurzarbeit sei eine Errungenschaft der Gewerkschaften und auch, dass das Kurzarbeitergeld auf bis zu 87 Prozent erhöht wurde und viele weitere Regelungen. „Wir wollen gut aus der Krise herauswachsen. Was wir nicht wollen, ist die Schuldenbremse“, sagte Körzell und forderte vielfältige Investitionen in die Zukunft, vor allem im Bereich Infrastruktur. Gleichzeitig machte er deutlich, was dem Geist der Veranstaltung widerspricht: „Mobil machen gegen die Demokratie und gegen die gemeinsamen Anstrengungen zum Eindämmen der Pandemie: Das ist unsolidarisch!“

