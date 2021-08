112 Jahre Feuerwehr in Hennigsdorf: Zum Jubiläum gibt es eine neue Imagekampagne

Hennigsdorf

1909 gründete Bürgermeister Max Knappe die Freuwilligen Feuerwehr in Hennigsdorf.112 Jahre ist das nun schon her. Anlässlich dieses Jubiläums haben sich Wehrleitung und Stadtverwaltung in diesem Jahr einiges einfallen lassen. Unter anderem wird die erfolgreiche Werbekampagne „112 Prozent Feuerwehr“ fortgesetzt, die 2015 startete. Der Slogan lautet: „Für Sie da. Auch wenn’s brennt. 112 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf“. „Der erste Teil war ausgesprochen erfolgreich. 2014 hatten wir 57 Mitgliedern in der Einsatzabteilung, heute sind es 89 Kräfte. Das ist eine gewaltige Entwicklung, die aber sicher auch mit den guten Bedingungen bei der Feuerwehr zu tun hat“, erklärte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther bei der Vorstellung der Kampagne am Mittwoch in der Feuerwache.

Der neue Teil der Werbeaktion, die ab sofort startet, solle zeigen, wie wichtig die Feuerwehr in Hennigsdorf ist. Dafür gibt es nun sechs neue Werbeplakate, die der Potsdamer Fotograf Matthias Baumbach an den Gruppenübungstagen aufgenommen hat. Zu sehen sind Einsatzkräfte der Wehr, aber auch technische Geräte wie eine Spreizschere. Die Motive werden in den kommenden beiden Monaten in den städtischen Bushaltestellen zu sehen sein. Zudem wird neben Aufstellern in der Stadt auch der alte Feuerwehr-Barkas unterwegs sein, um auf die Kampagne hinzuweisen.

Auch Filme und eine Ausstellung sind geplant

Neben dem Motiven der Kampagne gibt es auch einen kurzen Imagefilm und vier persönliche Interviews mit Kräften der Hennigsdorfer Wehr – unter anderem der stellvertretende Wehrführer Bernhard Witt oder Nancy Tretner, die die Kinderfeuerwehrgruppe „Löschpinguine“ leitet. Sie erzählen in den professionell gedrehten Kurzfilme über ihre Beweggründe, in der Feuerwehr zu sein und geben Einblicke in den Alltag des Ehreamtes. Die Videos werden über die Social-Media-Kanäle der Stadt zu sehen sein.

Zudem wird es von Mittwoch, 8. September, bis Sonnabend, 16. Oktober, eine Ausstellung im Bürgerhaus „Alte Feuerwache“ geben, die in Zusammenarbeit mit dem Hennigsdorfer Stadtarchiv entstanden ist. wo die Geschichte der Feuerwher gezeigt wird, aber Kameraden werden auch dort im Einsatz sein und ihr Können demonstrieren. Unter anderem werden auch die Fragen beantwortet, wie die Abläufe in einer Feuerwache sind und wieviel Wasser in ein Gruppenlöschfahrzeug passt. Unter anderem können die Besucher Helme und Uniformen aus allen Epochen der Wehr sehen. Von den Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs wurden historische Fotos aufbereitet, die in einer Diashow zu sehen sein werden. Für die Kinder wird es eine Spielecke samt Bilderbüchern, Ausmalbildern und Fahrzeugen der Feuerwehr geben.

Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

Auch zwei neue Fahrzeuge wurden im Nachgang zur Pressekonferenz auf dem Hof der Feuerwehr vorstellt. Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther konnte das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) gleich mal testen, indem er per Fernsteuerung die große Spritze auf dem Dach aktivierte. Der Strahl reichte bis ans Ende des Feuerwehr-Grundstücks, viele Kameraden, in Reih und Glied, schauten dabei zu. Rund 5000 Liter passen in den Wassertank, zudem gibt es einen 200-Liter- und eine 500-Liter-Schaumtank. Die Feuerlöschkreiselpumpe kann statt üblich 2000 sogar 3000 Liter Wasser mehr in der Minute fördern. Auch ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW 1), ein Mercedes Vito mit Allradantrieb, wurde vorgestellt.

Mehr Informationen zu der Feuerwehrkampagne gibt es auf der Webseite 112prozent.info.

Von Marco Paetzel