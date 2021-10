17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Hennigsdorf schwer verletzt

Hennigsdorf

Am Dienstag (5. Oktober) gegen 13.20 Uhr befuhr ein 60-Jähriger die Ruppiner Straße in Hennigsdorf mit seinem Kleintransporter, als er verkehrsbedingt halten musste. „Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Oberhavel fuhr in diesem Zusammenhang offenbar verkehrswidrig an dem entstandenen Stau vorbei“, berichtete Polizeisprecher Philipp Mahncke.

Lesen Sie auch Ladendiebstahl in Hennigsdorf: Dieb sprüht mit Pfefferspray

Der Fahrer des Kleintransporters habe zu einem plötzlichen Wendemanöver angesetzt, wobei er den von hinten herannahenden 17-Jährigen übersah. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Von MAZonline