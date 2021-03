Hennigsdorf

Eine 18-Jährige ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr beim Diebstahl in einem Supermarkt am Hennigsdorfer Rosa-Luxemburg-Platz erwischt worden. Sie wollte Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von circa 52 Euro mitgehen lassen. Die junge Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Nach Prüfung der Personalien, Fertigung einer Anzeige und Rückgabe der Sachen konnte sie gehen.

Von MAZonline