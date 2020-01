Hennigsdorf

Zwei Verletzte Frauen und zwei nicht mehr fahrbereite Autos: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend (21. Januar) in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf. Eine 21-jährige Oberhavelerin geriet gegen 18.05 Uhr mit ihrem Pkw Opel in den Gegenverkehr. In Höhe des Waidmannweges kollidierte sie mit einem Pkw Citroen, der von einer 52-jährigen Frau aus Oberhavel gesteuert wurde.

Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Beide Damen verletzten sich bei dem Zusammenstoß, sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls alarmiert. Die Marwitzer Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden, der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 16.000 Euro beziffert.

Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAzonline