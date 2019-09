Bereits zwei Wochen her ist der 21. Hennigsdorfer Citylauf, am 25. August machten mehrere hundert große und kleine Läufer das Sportevent zu einem Erfolg. Im Rahmen des City-Sportfestes erhielten vier teilnehmende Schulen am Sonnabendnachmittag riesig große Pokale aus den Händen des Bürgermeisters. Sie hatten mit den meisten Finishern am Lauf teilgenommen.