Hennigsdorf

Ein 29-Jähriger randalierte am Sonnabendmorgen in der Kralupyer in Hennigsdorf und beschädigte sechs Autos. Als die Polizei eintraf, widersetzte sich der Mann und trat in Richtung der Polizisten. Der 29-Jährige kam wegen psychischer Probleme in ein Krankenhaus. Der Schaden liegt laut Polizei bei 4500 Euro.

Von MAZonline