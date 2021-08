Am Sonntagabend zeigte ein 32-jähriger aus Hennigsdorf einen schweren Raub auf dem Polizeirevier an. Dieser sollte sich bereits Sonntagnacht gegen 2 Uhr ereignet haben.

32-Jähriger in Hennigsdorf angegriffen: Polizei ermittelt wegen Raub

