60 000 Euro für die Grundschule Nord: Mit Bildungsministerin Britta Ernst im Stuhlkreis

Hennigsdorf

Es ist Montag, kurz nach elf Uhr. Britta Ernst sitzt in der Mitte eines Stuhlkreises, umgeben von Schülerinnen und Schülern. Auch Lehrerinnen und Lehrer sitzen im Rund, um sich mit der Ministerin auszutauschen. Nico aus der 5a hat sich in Mathematik freiwillig für Nachhilfeunterricht gemeldet. Mit Erfolg. „Ich finde unseren Nachhilfelehrer Leon sehr gut. Es ist immer schön, mit ihm Unterricht zu haben“, sagt der Junge. Für ihn und die anderen rund 360 Kinder und 25 Lehrkräfte der Grundschule Nord waren die vergangenen beiden Jahre in der Corona-Pandemie eine harte Zeit. Oft gab es Wechsel-Unterricht statt gemeinsam im Klassenraum zu lernen, Feste oder Klassenfahrten fielen aus. Logisch, dass da viele Lücken entstanden sind.

Um solche pandemiebedingten Lernrückstände etwas auszuwetzen, gibt es das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ von Bund und Ländern. In Brandenburg stehen dafür 68,7 Millionen Euro für die Dauer von zwei Schuljahren zur Verfügung. 38,7 Millionen Euro davon kommen vom Bund, das Land trägt rund 30 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm. Eine der höchsten Fördersummen im Land Brandenburg ging dann auch nach Hennigsdorf an die Grundschule Nord. Rund 60 000 Euro sind im ersten Schulhalbjahr an die Einrichtung geflossen. Seit Februar gab es rund 200 Nachhilfestunden im Monat – ein Mix aus klassischer Nachhilfe und Onlineunterricht – in insgesamt 50 Lerngruppen. Dabei ging es vor allem um die Hauptfächer Deutsch und Mathematik, für die älteren Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 gab es auch zusätzliche Englisch-Förderstunden.

Nachhilfeunterricht stärkt das Selbstwertgefühl

Kristin Warnig, Lehrerin der 3a, hat sich nicht leicht damit getan, dass die Kinder vormittags für die Nachhilfestunden aus dem Unterricht gegangen sind. Gegen Stunden nach Schulschluss habe man sich in den tieferen Klassen entschieden, weil die Lust nach Schulschluss doch arg begrenzt sei. Doch die Rücksprache mit der Nachhilfelehrerin habe gut geklappt. „Als die Kinder zurückkamen, haben sie sich über die Extrastunde gefreut, weil sie jemanden für sich hatten, wo sie konkret nachfragen konnten. Das hat ihr Selbstwertgefühl gestärkt“, so die Lehrerin.

Mit den Fördermitteln hat die Schule außerdem die sozialen Kompetenzen ihrer Schützlinge stärken wollen – unter anderem mit Workshops mit Anti-Mobbing-Trainings oder Pädagogik-Clowns. „Es war cool, weil man viele Sachen ausprobieren konnte. Am meisten haben die Übungen mit dem Diabolo Spaß gemacht“, sagt ein Drittklässler über den Zirkusworkshop.

Mit dem Programm Freude schaffen

Bildungsministerin Britta Ernst erklärte, man wolle, dass die Kinder in Brandenburg gut aufwachsen und eine gute und fröhliche Kindheit hätten. „Die Kontaktbeschränkungen haben den Kindern schon zu schaffen gemacht. Und darum ist das Programm so wichtig, weil wir damit auch freudige Momente schaffen“, so Ernst. Das Zirkusprojekt mit den Clowns etwa ermögliche das Erleben von Gemeinschaft. „Viele Kinder haben gar nicht ihre Freundinnen und Freunde getroffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch Gemeinschaft gelebt wird. Das gehört ja auch zur Schule. Das ist ja nicht nur ein Ort, um Deutsch und Mathematik zu lernen“, erklärte die Ministerin weiter. Sie finde toll, wie die Grundschule Nord all diese Aspekte mit dem Nachhilfeunterricht umgesetzt habe. Man habe außerdem gelernt, wie wichtig doch Präsenzunterricht sei. Vieles gehe online, aber Unterricht vor Ort sei immer besser.

Beatrix Dietzel, Leiterin der Grundschule Nord, ist vom Förderprogramm angetan. „Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr im ersten Halbjahr noch in irgendeiner Art und Weise unterstützt werden“, erklärte die Schulleiterin während des Besuchs der Ministerin.

Von Marco Paetzel