60 Jahre Mauerbau: Gedenken am Grenzturm in Nieder Neuendorf

Hennigsdorf

Und dann blies Mark Wallbrecht „Heroes“ auf dem Saxophon. Jenen Welthit, der von zwei Liebenden im Schatten der Berliner Mauer handelt. Um den Hennigsdoer Musikschullehrer standen Mitglieder der Stadtverwaltung, aus Vereinen und der Stadtverordnetenversamnlung. Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther hatte sie alle am Freitag zur Gedenkveranstaltung „60 Jahre Mauerbau“ an den Grenzturm in Nieder Neuendorf geladen.

„Allein in Berlin starben 138 Menschen an der Mauer. Außerhalb Berlins teilte die tödliche Grenzbefestigung Deutschland auf einer Länge von rund 1400 Kilometer.“ Mindestens 327 Menschen seien in den Folgejahren nach dem Mauerbau an der innerdeutschen Grenze getötet worden – die meisten von ihnen hatten das 35. Lebensjahr nicht erreicht. Thomas Günther erinnerte auch an Peter Kreitlow, der in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1963 an der Grenze in Nieder Neuendorf erschossen wurde.

Ein Projekt für Jugendliche

Mit solchen Biografien werden sich in den kommenden Monaten Hennigsdorfer Schülerinnen und Schüler befassen. Thomas Günther erklärte, die Vermittlung der Tatsache sei wichtig, dass Freiheit und Demokratie, eben keine Selbstverständlichkeit seien. Das Projekt des Stadtarchivs mit Kindern und Jugendlichen soll in einer Ausstellung gezeigt werden, die dann zum 61. Gedenktag des Mauerbaus zu sehen sein soll. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es mehr solcher Projekte gibt, die zeigen, wie wichtig Freiheit und Demokratie sind und dass es sich lohnt, sie dauerhaft zu bewahren“, erklärte der Bürgermeister.

Der Grenzturm selbst ist einer der letzten erhaltenen Wachtürme. Anno 1987 wurde das Bauwerk als Führungsstelle des Grenzregimentes 38 „Clara Zetkin“ für 18 weitere Türme errichtet. Seit November 1999 ist der Grenzturm nun für die Öffentlichkeit zugänglich, hier gibt es von April bis Oktober eine Dauerausstellung – unter anderem über die Überwachungsmechanismen des ehemaligen Grenzregimentes 38.

Von Marco Paetzel