84 Packungen: 32-Jähriger in Hennigsdorf wiederholt beim Zigarettenklau erwischt

Zum wiederholten Male wurde am Sonnabend ein 32-Jähriger beim Diebstahl einer beträchtlichen Anzahl Zigarettenpackungen erwischt. Mitarbeiter beobachteten in einem Einkaufsmarkt am Postplatz am Sonnabendnachmittag, wie der Mann insgesamt 84 Schachteln Zigaretten im Wert von 650 Euro stehlen wollte.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der 32-Jährige laut Polizei in einem Oranienburger Einkaufsmarkt versucht, 131 Zigaretten-Schachteln im Wert von 1090 Euro zu entwenden. Auch dabei hatten Mitarbeiter ihn beobachtet, die Polizei verständigt und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Dies war auch in Hennigsdorf der Fall. Der Tatverdächtige wurde von der verständigten Polizei vorläufig festgenommen, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen gewerbsmäßigem Diebstahl wurde eingeleitet.

