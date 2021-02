Abschied von der „Escobar“: Hennigsdorfs Kult-Cocktailbar muss schließen

Hennigsdorf

Die beliebte Escobar in Hennigsdorf muss schließen. In diesen Tagen laufen die Arbeiten, das Team räumt die komplette Bar, die es seit 2004 am Standort gibt, aus. Christoph Groth, Inhaber des Lokals, nennt die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns als Grund für die Schließung. Seit vergangenem Jahr sei das Lokal rund sechs Monate nicht mehr geöffnet gewesen. Näher wolle sich der Hennigsdorfer dazu aber nicht äußern.

Auf Facebook postete er ein Foto, auf dem abgetragene Fliesen und der markant rote Escobar-Schriftzug zu sehen sind. Text dazu: „Good Bye 2004 – 2021“. Dazu die Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Auch dazu wollte sich Christoph Groth aber am Montag noch nicht näher äußern. Er und sein Team wollten nun erstmal den Kopf freibekommen, erklärt der Hennigsdorfer. Was aus dem Gebäude wird, ist derzeit unklar. „Wir bleiben“, sagt Groth nur. Aber in welcher Form, darüber rätsele das Escobar-Team noch.

Anzeige

Christoph Groth muss seine Escobar schließen. Quelle: Escobar

Erst kürzlich hatte er sein Restaurant „Einfach Hubertus“ in der Forststraße schließen müssen – allerdings nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern aus privaten Gründen. Damit starb ein echtes Stück Hennigsdorfer Tradition, denn das Gasthaus war seit anno 1929 eine Institution in der Stadt. Eigentlich wollte der CDU-Stadtverordnete René Vierkorn die Gaststätte übernehmen, doch eine Einigung mit dem Vermieter, der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH), kam nicht zustande.

Nun wird der Pflegedienst „MENSCH & MEHR GmbH“ aus Neuruppin, unter anderem bereits in Hennigsdorf in der Berliner Straße 46 vertreten, in das Haus in der Forststraße 37 umziehen. Von außen wird sich der Anblick samt Schriftzug wohl kaum verändern, da das Traditionsrestaurant unter Denkmalschutz steht.

Von Marco Paetzel