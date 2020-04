Hennigsdorf

Am Sonntagmittag überholte in der Hafenstraße in Hennigsdorf ein Radfahrer eine weitere Radfahrerin. Dabei schätzte der 78-jährige Radfahrer den Abstand zu einem parkenden Pkw falsch ein und fuhr gegen diesen.

Der 78-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500,- Euro.

Anzeige

Von MAZonline