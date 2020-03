Aggressiver Ladendieb in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Ein bisher unbekannter Mann stecke sich am Donnerstagnachmittag (12. März) gegen 16.25 Uhr in einem Drogeriemarkt am Postplatz unmittelbar nach Betreten des Verkaufsraumes eine Flasche Bio-Fruchtsaft im Wert von etwa drei Euro unter die Jacke. Der Diebstahl wurde durch zwei Mitarbeiterinnen des Geschäftes beobachtet. Kurz vor Verlassen des Geschäftes wurde der Mann durch die beiden Mitarbeiterinnen auf den Diebstahl angesprochen.

Mann reagiert aggressiv

Er wurde daraufhin verbal aggressiv, bedrängte die beiden Frauen körperlich und beschimpfte sie. In weiterer Folge stieß er die beiden Frauen mehrfach weg, um anschließend samt Diebesgut den Verkaufsraum in unbekannte Richtung zu verlassen. Eine Absuche der näheren Umgebung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Von MAZonline