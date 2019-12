Alle Jahre wieder: Ein Dankeschön an verdiente Kollegen

Hennigsdorf

„Für uns ist diese Veranstaltung immer wieder eine schöne Gelegenheit, alte Weggefährten wiederzutreffen“, freut sich Marion Breitfeld, um dann sich wieder Gesprächen mit einstigen Arbeitskollegen zu widmen. Die 66-Jährige arbeitete 40 Jahre in der Kindertagesstätte „Pünktchen und Anton“ und war eine von knapp 130 Gästen, die am Donnerstag der Einladung der Stadt Hennigsdorf ins Stadtklubhaus folgten.

Seniorenweihnachtsfeier der ehemaligen Stadtmitarbeiter im Stadtklubhaus. Der Saal war gut gefüllt. Quelle: Enrico Kugler

Seit den 1990er-Jahren lädt die Stadt Hennigsdorf ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu einer eigens für sie veranstalteten Weihnachtsfeier ein. „Wir pflegen sehr gerne diese Tradition“, bemerkt auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) zu Beginn seiner Rede. Und diese Tradition ist bei den einstigen Angestellten der Stadtverwaltung eine gern angenommene Möglichkeit, sich mit ehemaligen Kollegen auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. „Ich finde es toll, dass es diese Veranstaltung gibt. So trifft man viele Menschen in gemütlicher Atmosphäre wieder, die man lange nicht gesehen hat“, zeigt sich auch Marion Breitfeld erfreut.

Bürgermeister Thomas Günther hielt zur Eröffnung eine kurze Rede. Quelle: Enrico Kugler

Nahezu bis auf den letzten Platz war der Saal im Stadtklubhaus gefüllt, bei Kaffee und Kuchen lauschten die anwesenden Gästen zunächst den Worten von Bürgermeister Thomas Günther. „Ich finde es toll, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Dies zeigt immer wieder die noch vorhandene Verbundenheit zur Stadt Hennigsdorf“, so das Hennigsdorfer Stadtoberhaupt. Anfang der neunziger Jahre wurde die Weihnachtsfeier für aus dem Berufsleben ausgeschiedene Stadtverwaltungsmitarbeiter eingeführt und hat sich bis heute mehr als etabliert. „Zu Beginn hat die Stadt knapp 80 Einladungen verschickt. In diesem Jahr waren es schon 330 geladene Gäste, wovon auch sehr viele heute hier sind“, erzählt Thomas Günther aus den Anfangsjahren.

Seniorenweihnachtsfeier der ehemaligen Stadtmitarbeiter im Stadtklubhaus Hennigsdorf Quelle: Enrico Kugler

Nach einer gemütlichen Kaffeerunde ging es dann über zum Rahmenprogramm, welches musikalisch von der Kreismusikschule Oberhavel begleitet wurde. Für viele langjährige Mitarbeiter der Stadtverwaltung war dieser Tag aber die Chance, lang nicht gesehene Kollegen aus früheren Zeiten wiederzusehen. So wurde an allen Tischen ein reger und munterer Austausch gepflegt. Thomas Günther bedankte sich zudem noch in seiner Rede für die Verdienste der einstigen Mitarbeiter der Stadt Hennigsdorf. „Unsere Stadt hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stetig weiterentwickelt, was natürlich auch ein Verdienst ihrer Arbeit für die Stadt Hennigsdorf war und ist. Dafür möchten wir uns herzlichst bedanken.“

Von Knut Hagedorn