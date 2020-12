Alles neu im alten Fischeck: Julia Gans-Raschke eröffnet moderne Zahnarztpraxis

Hennigsdorf

Der Fischgeruch ist komplett verschwunden. „Das war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, doch die Räume wurden alle kernsaniert und nun sind wirklich sämtliche Lebensmittelgerüche verschwunden“, erklärt Julia Gans-Raschke. Die Zahnärztin zieht mit ihrer Praxis und einem Team von insgesamt elf Mitarbeitern aus den alten Räumlichkeiten in der Schulstraße 1 ins ehemalige Fischeck. Mit der Immobilie hatte sie schon lange geliebäugelt, dieses Jahr hat es nun endlich geklappt. Vor sechs Monaten konnten die umfangreichen Bauarbeiten beginnen. Die Praxis "Zähne ganSchön“ befindet sich nun auf einer großzügigen Fläche von 300 Quadratmetern. In der alten Praxis waren es nur 80. „Ich hatte schon lange geplant, dass wir uns vergrößern. „Wir konnten mit der Zeit den vielen Anfragen der Patienten nicht mehr gerecht werden. Die Zahl der Prophylaxen ist gestiegen. Außerdem wollten wir die Technik auf einen moderneren Standard bringen und dafür fehlte einfach der Platz“, erklärt die 39-jährige Ärztin.

Die Zahnarzt - Praxis "Zähne ganSchön" in Hennigsdorf. Julia Gans-Raschke im modernen Behandlungszimmer. Quelle: Enrico Kugler

Für das ehemalige Fischeck spricht außerdem der erdebene Zugang, die Räume sind komplett barrierefrei. „Das ist gerade für unsere älteren Patienten wichtig. Aber auch für Eltern mit Kinderwagen war es immer ziemlich unpraktisch mit den Treppenstufen am Eingang“, sagt Julia Gans-Raschke. „Und ich wollte die neue Praxis möglichst nahe an der alten haben, weil viele Patienten aus dem alten Stadtkern kommen und sonst weitere Wege auf sich nehmen müssten.“ Der Ärztin und ihren Mitarbeitern war es wichtig, dass die Räume nicht wie eine typische Zahnarztpraxis wirken, sondern modern und gemütlich eingerichtet sind. „Unsere Patienten sollen sich wohlfühlen. Wir haben auch viele Angstpatienten. Gerade für sie ist eine angenehme Atmosphäre wichtig.“ Das Team hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Im Januar, zum Start der neuen Praxis, bekommt Julia Gans-Raschke auch endlich Unterstützung von einer weiteren Zahnärztin, Vanessa Klein. Für die gesamte Umbau- und Einrichtungsphase wurde ein Unternehmen beauftragt, das wiederum die einzelnen Gewerke beauftragt. „Mein Mann Mert Raschke, der für das Praxismanagement verantwortlich ist, hatte während der ganzen Zeit alle Schritte der Bauphase im Blick“, sagt die Ärztin. Nun gibt es unter anderem ein neues Röntgengerät und eine Intraoralkamera mit Monitor. Dabei können Patienten direkt ins Innere ihrer Mundhöhle schauen und Erläuterungen durch die Darstellung besser verstehen. Möglich sind nun auch das Zahnbleeching und maschinelle Wurzelbehandlung.

Mert Raschke am neuen Röntgengerät. Quelle: Enrico Kugler

Beruflich ist die Hennigsdorferin in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, auch Heidemarie Gans war Zahnärztin, arbeitete zu DDR-Zeiten in der Poliklinik. Sie eröffnete ihre Praxis 1991 in dem Haus an der Schulstraße 1, in dem die Familie auch lebte – zunächst als Mieter und nach der Wende als Eigentümer. 2011 gab sie die Praxis an ihre Tochter Julia ab. „Bis heute sind meine Eltern dort zu Hause, beide sind nun im Ruhestand und freuen sich, dass es etwas ruhiger wird. Die alte Praxis kann nun wieder zu Wohnraum werden, so wie es früher in meiner Kindheit in den 80er-Jahren war.“

