Alstom-Betriebsratschef Volkmar Pohl züchtet Kaninchen – 2005 wurde er Bundessieger

Hennigsdorf

Volkmar Pohl hat als Betriebsratschef turbulente Wochen und Monate hinter sich. Ende Januar war die Fusion von Bombardier Transportation und dem französischen Bahntechnik-Hersteller Alstom perfekt, die Megafusion ergab den zweitgrößten Zughersteller der Welt. Doch im Hennigsdorfer Werk herrscht nach wie vor viel Unsicherheit über die Zukunft, dazu gibt es Tarifverhandlungen der IG Metall. „Die stecken sich noch die Gelder in die Tasche und erzählen uns, wie dreckig es ihnen geht. Ich halte das für eine Sauerei und deswegen müssen wir für unsere Ansprüche auch kämpfen“, hatte Volkmar Pohl beim Warnstreik Anfang März vor dem Tor des Hennigsdorfer Werkes gerufen.

Im heimischen Garten schlägt er sanftere Töne an. Pohl züchtet Kaninchen, zwei Rammler und vier Häsinnen, allesamt Zwergwidder, hat er aktuell im Stall. „Die Tiere begrüßen einen, die wollen auch ihre Schmuseeinheiten haben, erklärt der 58-Jährige.

Rund 20 Tiere kommen jeden Sommer zur Welt. Quelle: Enrico Kugler

Davon muss er demnächst mehr geben: „Im Sommer ist viel Nachwuchs da, da sind die Ställe dann voller“, sagt Volkmar Pohl. Dann gebe es schonmal auf einen Schlag 20 Jungtiere. In den besten Zeiten hatte er vier bis fünf Ausstellungen pro Jahr, auf dem sich seine Tiere mit anderen messen. Durch ganz Deutschland ist er für Bundesschauen schon gefahren, und natürlich ist er auch in der Region unterwegs. Sein größter Erfolg: 2005 wurde Volkmar Pohl mit einer Burgunder-Häsin Bundessieger.

Einige Tiere landen auch in der Pfanne

Es war eine kleine Sensation. „Ich war da gerade mal fünf Jahre im Geschäft. Und da waren Leute dabei, die die Rasse herausgezüchtet hatten und sehr aktiv waren“, so der Entwicklungsingenieur. Bewertungskategorien wie Gesicht, Körperbau, Fellstruktur und Fellfarbe waren nahezu ideal für die Rasse. Es gab einen Ehrenwimpel und das Gnadenbrot für das Tier auf Pohls Hof. „Ein Kaninchen wird zehn, zwölf Jahre alt. Aber dann lässt die Aufzuchtleistung nach.“ Und was wird mit anderen Tieren nach der Ausstellungssaison? Die Guten behält er für die Weiterzucht, verkauft sie an andere Züchter – oder aber sie landen in der Pfanne. „Da bin ich ehrlich: Fleisch wächst nicht auf den Bäumen“, sagt Volkmar Pohl.

Die Liebe zu den Kaninchen begann schon zu seiner Abiturzeit in Stollberg bei Chemnitz. „Mein Großvater und mein Vater hatten schon Kaninchen. Es war immer toll, wenn die durch die AWG-Siedlung gerannt sind und man die einfangen musste.“ Auf einer Ausstellung gewann er bei einer Tombola sein erstes Tier. „Und dann fing ich an zu züchten“, erklärt der Familienvater. Allerdings nur in jungen Jahren. Dann kamen Armee, Studium, Familie. Ende der 1990er-Jahre bauten die Pohls ein Haus im Hennigsdorfer Hamsterweg, das 900 Quadratmeter große Grundstück gehört seinen Schwiegereltern. „Und da war die Gelegenheit, mit dem Hobby hier im Garten wieder zu beginnen“, erinnert sich der Züchter. Mit fünf Tieren fingt er an, es waren Burgunderkaninchen und die englische Schecke in Schwarzweiß.

Heute züchtet Pohl nur noch Zwergwidder. Quelle: Enrico Kugler

Seit Jahren ist Volkmar Pohl Mitglied im Veltener Züchter-Verein D227, mehr als 20 Mitglieder gibt es. Der Hennigsdorfer ist Schriftführer und Zuchtbuchführer. Für den Hennisgdorfer ist die Zucht ein Ausgleich zum stressigen Job im Büro. „Du bist draußen und hast körperlich ein bisschen Abwechslung. Futter muss man ja auch ständig heranschaffen.“

Der Züchterverein hat keine Nachwuchsprobleme

Die Corona-Pandemie setzt auch den Züchtern zu.„Es ist alles ausgefallen, auch Landesschauen und Bundesschauen wurden alle abgesagt“, so Pohl. Er und seine Vereinsmitglieder hoffen natürlich, dass es bald wieder losgehen kann. „Das spült auch Geld in die Kassen, was jeder Verein braucht, um zu existieren“, erklärt Pohl. Unter anderem werde für Weihnachtsfeier oder Grillabend Geld gebraucht. Und natürlich müsse die Pacht für das Grundstück des Vereins in der Luisenstraße finanziert werden.

Es gebe aber Ambitionen der Stadtverwaltung, dort Wohnbebauung zu realisieren – doch eine alternative Fläche wäre für den Verein wohl schwer zu finden. Und selbst wenn: „Die Hälfte von uns sind schon älter. Da kriegen wir kein neues Gebäude mehr hingestellt“, erklärt Volkmar Pohl. Es gibt aber auch Hoffnung. „Wir hatten in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend, es kamen wieder Jüngere dazu, die sesshaft werden und ein Hobby suchen“, sagt Volkmar Pohl. Er sei guter Hoffnung, dass es mit der Kaninchenzucht aufwärts gehe.

Er gibt den Tieren auch Streicheleinheiten. Quelle: Enrico Kugler

Von Marco Paetzel