Alstom will in Hennigsdorf bis zu 450 Stellen streichen – Politiker und Gewerkschafter sind empört

Hennigsdorf

D ie Firma Alstom will in den kommenden drei Jahren in Hennigsdorf 350 bis 450 Stellen streichen. Deutschlandweit fallen an allen Standorten in der genannten Zeit insgesamt 1300 Arbeitsplätze weg. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Saint-Quen-sur-Seine am Freitag mitgeteilt. Allein in Hennigsdorf arbeiten 1900 beschäftigte für Alstom. Die Stellenstreichungen betreffen vor allem die Produktion.

Die IG Metall reagiert mit heftiger Kritik auf die Pläne des Alstom-Konzerns. Das französische Unternehmen hatte am Vormittag einen Transformationsplan bekanntgegeben. Derzeit arbeiten an allen deutschen Standorten rund 9400 Beschäftigte.

Schlechtes Signal in Zeiten des Klimawandels

Die Betriebe im IG Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen erwischt der Personalabbau am stärksten: Hennigsdorf (350 bis 450 Beschäftigte), Görlitz (300 bis 400), Bautzen (100 bis 150) sowie im Headquarter Berlin (50 bis 100).

„Personalabbau ist ein einfaches und zunächst schnell wirksames Mittel des Managements. Auf lange Sicht bedeutet das aber Know-how-Verlust“, sagte Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall in Berlin-Brandenburg-Sachsen. „Der Klimawandel erfordert Maßnahmen für eine gelingende und schnelle Mobilitätswende mit vielen eng getakteten Zügen auf den Strecken von ICE, Regional- und Straßenbahnen sowie einem schnellen Ausbau des Güterverkehrs. Für nicht elektrifizierte Strecken stehen technologisch inzwischen Wasserstoff- und Batteriezüge bereit. Wer soll denn die Mobilitätswende auf die Schiene bringen, wenn wir die Menschen abbauen, die das können, was die Zukunft braucht?“

Es gehen qualifierte Arbeitsplätze verloren

Dass Alstom angekündigt hat, gleichzeitig im Bereich Engineering, Digitalisierung, Software und Produktentwicklung in den nächsten Jahren Stellen aufzubauen, tröste dabei nicht über die Kürzungen in der Produktion hinweg.

Auch der Zeitpunkt, zu dem Alstom seine Pläne offenbart hat, ruft massive Kritik hervor. „Diese Maßnahmen kurz vor Weihnachten zu verkünden, zeugt von einem hohen Grad an Respektlosigkeit gegenüber den Kolleginnen und Kollegen“, so René Straube, Gesamtbetriebsratsvorsitzender.

Die IG Metall wird die Stellenstreichungen nicht widerspruchslos hinnehmen. Bezirksleiterin Birgit Dietze kündigte an: „Wir werden jetzt schnell in Dialog mit unseren Mitgliedern und den Betriebsräten an den Standorten gehen, um gewerkschaftliche Antworten für die Zukunft zu entwickeln.“

Empörung auch auf Seiten der Landespolitik

Auch der Landtagsabgeordnete Andreas Noack (SPD) aus Velten ist angesichts der Pläne empört. „Alstom wurde bisher als potenter Partner für eine positive Entwicklung gesehen. Diese Hoffungen sind nun in Luft aufgegangen.“ Seit gut einem Jahr engagiere sich die Region um die Sicherung der Arbeitsplätze und eine erste Hoffnung für den Erhalt des Produktionsstandorts war mit der Übernahme durch Alstom einhergegangen. Doch die jetzige Entscheidung komme aus heiterem Himmel. „Alstom hat sich bis heute nicht in die Karten gucken lassen. Das ist jetzt ein Radikalschnitt für die Stadt Hennigsdorf.“

Heiner Klemp, Landtagsabgeordneter für Bündnis 90/ Die Grünen, aus Lehnitz ist sehr überrascht über diese Entwicklung. „Bombardier hat diesem Standort nicht gutgetan. Mit der Übernahme haben wir gehofft, dass es besser wird.“ Alstom habe von Anfang an gesagt, dass sich das Unternehmen den Standort angucke und dann über die Entwicklung entscheide. „Jetzt sieht es sogar so aus, dass er gefährdet ist.“ Klemp wünscht sich für Hennigsdorf eine klare Perspektive und nicht immer diese Hängepartie. „Scheibchen für Scheibchen verlieren wir den Standort und können nicht gegensteuern.“

Landrat will sich mit Alstom-Geschäftsführung in Verbindung setzen

Für Landrat Ludger Weskamp kommt die Entwicklung ebenso aus heiterem Himmel: „Die Streichung von so vielen Arbeitsplätzen in Hennigsdorf bedaure ich sehr. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Auftragslage in unserer boomenden Region als Begründung für den Wegfall der Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort dienen soll.“

Die in Oberhavel verwurzelten Beschäftigten bräuchten Arbeit hier in der Region. Oberhavel sei ein Wirtschaftsstandort mit besten Bedingungen. Ein Wechsel der Mitarbeitenden zu anderen Standorte sei daher keine Option. „Mit der Landesregierung Brandenburgs und der Geschäftsführung von Alstom werde ich mich in Verbindung setzen, den Beschäftigten sichere ich meine volle Unterstützung zu.“

