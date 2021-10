Alte Brache an der Spandauer Allee: Hier liegt die Zukunft der Biotechnologie in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Am Dienstag berichtete die MAZ, dass das ehemalige Autohaus in der Veltener Straße 12 zu einem Biotech-Zentrum ausgebaut wird. Nun gibt es die nächste frohe Kunde: Exklusiv teilt René Kohl, Chef der Winto, nun mit, dass ein neues Grundstück für den Bau des Biotech-Campus gefunden ist: Es ist ein rund 14 500 Quadratmeter großes Grundstück an der Spandauer Allee gegenüber der Hennigsdorfer Stadtsporthalle.

Ein halbes Jahr habe René Kohl laut eigener Aussage mit dem bisherigen Eigentümer verhandelt, nun ist der Vertrag unterschrieben:„Das ist ein Filetstück. Ich bin begeistert, die Fläche ist wirklich sehr geeignet für unsere Bedarfe.“ Das Projekt ist wichtig für die Zukunft des Biotech-Standortes Hennigsdorf, der sich mit mehr als 900 Beschäftigten und rund 60 Unternehmen noch viel Potenzial besitzt. Bislang fehlt es vor allem an Raum für neue Unternehmen und Startups.

Das Projekt muss von vorn geplant werden

Eigentlich sollte der Biotech-Campus im Jahr 2024 eröffnen – allerdings in der Horst-Müller-Straße. Ende 2020 hatte der Landkreis die Zusammenarbeit mit der Cobios-Stiftung beendet, mit diesen beiden Partnern und der Stadt Hennigsdorf hatte es eine Kooperationsvereinbarung für den Bau des Gebäudes, das vor allem der Ansiedlung von mittelständischen Unternehmen, Kleinunternehmen und Startups der Biotechnologie und Medizintechnik sowie angrenzender Anwendungsfelder dienen soll, gegeben. Damit stand auch das Grundstück in der Horst-Müller-Straße nicht mehr zur Verfügung.

Das neue Grundstück wird die Muttergesellschaft der LSO GmbH, die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft, der Bauherrin LSO für das Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Das neue Gelände muss zunächst beräumt werden, zwei alte Häuser aus DDR-Zeiten stehen noch darauf. Schon jetzt steht aber fest, dass der bisherige Entwurf des Biotech-Campus’ vom Tisch ist. Bei einem europaweiten Architekturwettbewerb hatte der Berliner Architekt Georg Augustin im Frühjahr 2019 gewonnen. Entstehen sollte ein 17 Meter hohes quadratisches Stahlbeton-Gebäude mit viel Glas. Ein Logistikgebäude sollte mit Hochregallagern ausgestattet werden, in denen unter anderem Präparate bei Temperaturen von bis zu Minus 175 Grad Celsius gelagert werden können. Doch René Kohl betont, dass die Fläche eine andere Geometrie und andere Bodenverhältnisse habe. „Wir müssen die Organisation der Gebäude neu bestimmen.“

Es könnte günstiger werden als 50 Millionen Euro

Ein großes Problem in den Planungen war bislang, dass sich die Kosten auf rund 50 Millionen Euro verdoppelt hatten. Die Kreisverwaltung hatte das vor allem mit der Baukostensteigerung seit der 2015 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie begründet. Bei dem neuen Projekt solle nun darauf geachtet werden, dass die Kosten nicht derart hoch sind. Einen weiteren Architekturwettbewerb indes empfiehlt René Kohl nicht. „Man muss einfach kleineres Karo machen. Wir schaffen hier Gewerbeflächen“, sagt René Kohl. Man werde statt eines Wettbewerbs eher ein gutes Architekturbüro finden, das ein ordentliches Gebäude gestalte, so der Winto-Chef. Wie hoch die Einsparungen sein werden, das kann und will Kohl aber jetzt noch nicht absehen.

Absehbar ist aber, dass der ursprünglich avisierte Fertigstellungstermin 2024 nicht zu halten sein wird, weil die Planung von vorn beginnt. Wenn alles nach Plan laufe, könnte es nun 2027 so weit sein, schätzt René Kohl nun. Alleine die Bauzeit nehme rund drei Jahre in Anspruch.

Stadt und Landkreis tragen die Lösung mit

Wirtschaftsdezernent Egmont Hamelow, erklärt: „Unser Ziel ist und bleibt es, gemeinsam mit der Stadt Hennigsdorf zum einen Erweiterungsmöglichkeiten für bereits ansässige Unternehmen zu schaffen, andererseits bestmögliche Voraussetzungen für die Ansiedlung innovativer Startups zu etablieren. Ein wichtiges Etappenziel ist uns mit dem Erwerb der attraktiven, innerstädtischen Grundstücksfläche nunmehr gelungen.“

Aus der Stadtverwaltung heißt es, man freue sich sehr darüber, dass es gelingt, den Biotechnologiecampus Hennigsdorf weiter auszubauen. „Hennigsdorf will dafür Sorge tragen, dass die Pläne des Landkreises, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung Hennigsdorf entwickelt wurden, auch zeitnah umgesetzt werden können“, erklärt Sprecherin Andrea Linne. Viele Einzelprojekte, dazu zählten die erwähnte Sanierung des Hauses Neuendorfstraße 18, das Projekt V12 in der Veltener Straße, aber auch die Eröffnung einer Präsenzstelle Life- Science-Cluster Ende Oktober in Hennigsdorf, führten zu einem großen Ziel: Hennigsdorf als Forschungs- und Wissenschaftsstandort weiter zu etablieren und jungen Kreativen und Startups eine Heimstatt zu bieten. „Neue Arbeitsplätze, neue Produkte und der Ausbau des Feldes Biotechnologie sind die Zukunft für Hennigsdorf und flankieren die bisherigen Hauptfelder der Wirtschaftsstruktur-Entwicklung in der Havelstadt, den Schienenfahrzeugbau und die Stahlproduktion. Deshalb ist das gemeinsame Vorhaben von Stadt und Landkreis außerordentlich wichtig und wesentlicher Baustein der Umsetzung des Projektes“, heißt es aus der Verwaltung.

