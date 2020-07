Am Tag der Einschulung: Rechtsextreme und Holocaustleugner demonstrieren in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Ausgerechnet am Tag der Einschulung: Rechtsextreme und Holocaustleugner wollen am Sonnabend, 8. August, durch Hennigsdorf marschieren. Rund 20 Teilnehmer seien angemeldet, die Demo solle um 13 Uhr auf dem Hennigsdorfer Postplatz starten. „Die Zahl ist aber fraglich, es könnten auch mehr werden. Das haben ähnliche Demonstrationen im Land Brandenburg schon gezeigt“, erklärt Gerald Bliß, stellvertretender Leiter der Hennigsdorfer Polizeiwache.

Dass an diesem Tag ausgerechnet die Einschulung in den Hennigsdorfer Grundschulen stattfindet, findet Bliß weniger problematisch. „Kinder und Eltern könnten den Demonstranten schon begegnen, aber ich glaube nicht, dass es da Konfliktpotenzial geben wird“, so der Beamte. Besorgte Eltern könnten sich aber dennoch im Vorfeld an die Hennigsdorfer Wache wenden, wenn sie Fragen hätten. Wie viele Polizisten die Demo absichern, das sei noch Frage der Planungen, so Bliß weiter.

Anzeige

Es wird Protest geben

Fest steht, dass es eine Gegendemonstration geben wird. „Ich werde sie anmelden“, erklärte Linken-Fraktionschefin Ursel Degner. Die SPD sei schon mit im Boot, die anderen Fraktionen der SVV wolle sie noch ansprechen. „Mit Ausnahme der AfD“, betonte Degner. Sie hoffe auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Gegendemonstration. „Viele Leute sind aber im Urlaub, das wird nicht ganz leicht“, so die Linken-Chefin.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Rechtsextremen, federführend ist offenbar die NPD, wollten am 21. März bereits in Hennigsdorf aufmarschieren, coronabedingt wurde die Veranstaltung allerdings abgesagt.

Haverbeck und Priebke im Fokus

Unter dem Motto „Tag der politischen Gefangenen“ wollen sie unter anderem für Ursula Haverbeck (91) demonstrieren - eine Symbolfigur der rechtsextremen Szene. Sie leugnete mehrfach den Holocaust und sitzt dafür aktuell in Haft. Auch NS-Kriegsverbrecher Erich Priebke steht im Fokus der Demo. Er zeichnet für eines der schlimmsten Nazi-Massaker in Italien verantwortlich. Priebke war im März 1944 als Hauptsturmführer an der Erschießung von 335 Zivilisten in der Nähe von Rom beteiligt, zwei Männer soll er dabei selbst getötet haben. In Rom stand der lebenslang verurteilte Kriegsverbrecher vierzehn Jahre lang unter Hausarrest – 2013 starb er. In der rechtsextremen Szene wird Priebke verehrt. Er hatte bis zu seinem Tod niemals Reue gezeigt, auch den Holocaust hatte Priebke bis zuletzt geleugnet.

Im Juli 2012, als der Alt-Nazi seinen 99. Geburtstag feierte, zogen in der Nacht etwa 40 Neonazis mit Priebke-Masken durch die Hennigsdorfer Innenstadt und huldigten dem Ex-SS-Offizier mit Fackeln und Runen-Bannern. Nach seinem Tod lehnte die Hennigsdorfer Verwaltung eine Bestattung in seiner Geburtsstadt kategorisch ab.

Von Marco Paetzel