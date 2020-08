Angeschossene Krähe: „Es geht ihr scheinbar nicht so schlecht“

Hennigsdorf

Seit mehreren Wochen bereits bewegt das Schicksal einer mit Bolzenschüssen schwer verletzten Krähe die Hennigsdorfer. Mehrfach wurde der Vogel, in dessen Körper zwei Bolzen stecken, im Stadtgebiet gesichtet. Einfangversuche der Wildtierrettung aus Wensickendorf führten bislang nicht zum Erfolg. MAZ-Leserin Diana M. sichtete das Tier vor einigen Tagen erneut und verständigte daraufhin die Polizei. Diese „kam leider erst in dem Moment, als die Krähe davon flog“, berichtet die junge Frau. „Das war ein sehr gruseliger Anblick, aber zeigt auch, dass es dem Tier scheinbar nicht ganz so schlecht geht.“

Anwohner lobt Vorgehen der Polizei

Gleichzeitig lobte Diana M. das Vorgehen der Beamten. „Laut Polizei wird nun Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Auch wenn dabei sicher nichts herauskommt, so fand ich doch den Einsatz der Beamten vorbildlich“, sagt sie. „Jedes Leben zählt, auch wenn es „nur“ eine Krähe ist. Die Beamten sahen es als das, was es ist: eine widerliche Tierquälerei. Danke, dass auch so etwas in Hennigsdorf ernstgenommen wird.“ Hinweise auf Sichtungen des Tiers nehmen die Wildtierretter aus Wensickendorf unter der Notfallnummer 0162/317 71 77 entgegen. Sie sind nach wie vor bemüht, den verletzten Vogel einzufangen.

Von Nadine Bieneck