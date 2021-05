Hennigsdorf

Es geht voran auf der Doppelbaustelle in der Neuendorfstraße. Hier entsteht ein neues Stadtbad, das bis Herbst 2023 fertig sein soll, zudem wird das Alte Gymnasium auf dem Gelände komplett saniert. Seit Sommer 2006 hatte das Alte Gymnasium leergestanden, Schüler und Lehrer zogen in die Rathenaustraße 23 um. Bis Ende 2022 soll in dem denkmalgeschützten Haus ein GründerInnen- und Gewerbezentrum entstehen. Hier werden flexibel gestaltbare Gewerberäume für den Bereich Biotechnologie/Life Sciences, sowie Kommunikations- und Dienstleistungsangebote eingerichtet.

Das Projekt liegt im Zeitplan

Aufgrund des Wintereinbruches Anfang des Jahres mussten einige Gewerke nochmals zurückgestellt werden. „Wir wollen jetzt so schnell wie möglich das Dach decken, um es zu sichern. Und im Großen und Ganzen sind wir auch in unserer Ablaufplanung“, erklärt Birgit Tornow-Wendland, Geschäftsführerin der Kommunalen Betreiber- und Immobiliengesellschaft.

Die alten Klassenräume verschwinden. Quelle: Eigentum KBI GmbH

Bis Mitte Mai soll das Gerüst abgebaut werden, beim Thema Fassadengestaltung sei man mit dem Denkmalschutz im engen Kontakt. Im Haus seien Fenster saniert oder ausgetauscht. „Wir haben bereits entkernt und die neuen Raumstrukturen im Haus umgesetzt. Jetzt werden die Trockenbauwände installiert“, so Birgit Tornow-Wendland. Eine besondere Aktion gab es Ende März, als die neue Treppe per Kran durch die geöffnete Dachhaut und „eingefädelt“ werden musste. Etwa zehn einzelne Treppenelemente waren es, die dann im Haus zusammengesetzt wurden. „Das war schon sehr präzise und herausfordernd, aber es wurde souverän gelöst und die haben das super hinbekommen.

Vor allem Unternehmerinnen sind schon interessiert

Zudem gebe es viele Interessenten, die künftig einziehen wollen würden. „Die halten wir regelmäßig auf dem Laufenden, es gibt auch immer wieder Anfragen von Interessenten. Das sind vor allem Unternehmerinnen aus dem Kreativbereich“, so Tornow-Wendland. In die Vermarktung wolle man aber erst im kommenden Jahr gehen, erklärt die KBI-Frau weiter.

Die Treppen wurden per Kran „eingefädelt“. Quelle: Eigentum KBI GmbH

Geplant sind in dem denkmalgeschützten Haus Coworking-Spaces, das sind gemeinsame, erschwingliche Arbeitsplätze, und „Makerspace-Bereiche, eine Art offene Werkstätten, hergerichtet. Zudem solle es Konferenzräume und Einzelbüros geben. Rund 15,8 Millionen Euro sind für die Umsetzung der Projekte Kreativ Werk I und II geplant, etwa zehn Millionen davon kommen als Fördermittel. Für Interessierte haben Tornow-Wendland und ihr Team ein Gläsernes Bautagebuch angelegt, auf dem mit vielen Fotos die Fortschritte auf der Baustelle beschrieben werden. Auch einen Einblick in die Pläne oder die Geschichte des Alten Gymnasiums gibt es auf der Seite. Das Feedback aus der Bevölkerung sei positiv. „Die Fotos kommen gut bei den Leuten an. Man wird darauf angesprochen, wenn man unterwegs ist“, so Tornow-Wendland. Die Stadtverwaltung werde demnächst nochmal für das Gläserne Tagebuch werben. Die Webseite ist unter https://kreativ-werk.info zu finden.

Von Marco Paetzel