Hennigsdorf

Ein in der Straße am Yachthafen in Nieder Neuendorf abgestellter Audi SQ5 wurde in der Zeit von Montag (24. Februar) bis Mittwoch (26. Februar) entwendet. Der Besitzer stellte den Verlust am Mittwoch gegen 10.40 Uhr fest und informierte die Polizei. Der schwarze Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen B-NH 747 war auf einem privaten Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro angegeben, die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet.

