Trotz Corona – Fitnessclubs sind wieder fit

Oberhavel/Hennigsdorf

Schluss mit der Faulenzer-Zeit – die Fitnesscenter in Oberhavel haben seit dem Lockdown (deutsch: Abriegelung) endlich wieder offen. Allerdings gibt es strenge Hygiene-Auflagen und diverse Einschränkungen. Aber ein Umstand, den alle Betreiber nach der zweieinhalb-monatigen Durststrecke gerne in Kauf nehmen. Denn der Branche mit ihren bundesweit 200 000 Mitarbeitern war langsam „die Luft“ ausgegangen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder für unsere Mitglieder und Gäste da sein können“, sagt Marc Oliver Christoph, Inhaber vom „Ars Vivendi Fitness Club“ in Hennigsdorf.

Marc Oliver Christoph, Inhaber vom Fitness Club Ars Vivendi in Hennigsdorf, betreut Eveline Käding im sogenannten Trainingszirkel an der Brustpresse. Quelle: Jeannette Hix

Seit letzten Donnerstag haben er und seine Frau Sabine die Pforten ihres Clubs wieder geöffnet. Überall stehen Desinfektionsmittel bereit. Nach jeder Benutzung werden die Geräte desinfiziert. Um Sicherheitsabstände zu gewährleisten, wurden Trainingsgeräte verrückt, bzw. sind derzeit gesperrt – ein Zettel weist darauf hin.

„Unsere Gemeinschaftsduschen dürfen benutzt werden. Allerdings immer nur von einer Person“, sagt Marc Oliver Christoph, der wie seine Frau mehrere Ausbildungen wie zum Rückenschultrainer, zum Fachübungsleiter Rehasport und zum Gesundheitsberater absolviert hat. „Bei der Schrankvergabe achten wir darauf, dass zwischen den einzelnen Schränken genug Platz ist“, sagt der Fitnesstrainer. Während der Zwangsschließung habe er und seine Frau die Zeit genutzt, um Veränderungen vorzunehmen, für die vorher nie Zeit war.

Klaus Magdeburg ist seit 20 Jahren Mitglied im Club – am „Rudergerät“ trainiert er den Rücken. Quelle: Jeannette Hix

„Wir haben den Kursraum renoviert und umgestaltet“, sagt Marc Oliver Christoph. Seit Wiederöffnung sei der Fitnessclub etwa zu 30 Prozent ausgelastet. „Viele Leute sind noch verunsichert. Bevor wir am Donnerstag aufgemacht haben, habe ich das Ordnungsamt zu einem Vor-Ort-Besuch eingeladen. Aber es gab keinerlei Beanstandungen“, sagt der Inhaber.

Beim MAZ-Besuch war das Studio gut besucht. „Mir hat das Training wirklich sehr gefehlt. Ich habe doch tatsächlich fünf Kilo zugenommen“, sagt Eveline Käding (68), die sich im sogenannten Trainingszirkel an der Brustpresse zu schaffen macht. Seit Januar ist sie Mitglied im Club. Dreimal die Woche kommt sie zum Training, will jetzt auch noch an einem Ernährungskurs teilnehmen, den der Fitnessclub in Zusammenarbeit mit Krankenkassen anbietet.

Gisela Schrolle ist seit November 1998 dabei. Sie freut sich, jetzt endlich wieder zweimal die Woche trainieren zu können. Quelle: Jeannette Hix

Am Rudergerät gegenüber trainiert Klaus Magdeburg (78) seine Rückenmuskulatur. „Ich bin seit 20 Jahren im Ars Vivendi Mitglied. Am 1. Mai hätte ich das Jubiläum hier feiern können. Ich bin froh, dass ich wieder trainieren kann“, sagt der Rentner. Dreimal die Woche komme er hier an zehn Geräten zum Schwitzen – Laufband und Radfahren inklusive. Zwei, drei Stunden Training kämen da locker zusammen. „Ich habe zwar zu Hause ein bisschen Gymnastik gemacht, aber das kann das Training nicht ersetzen“, sagt der rüstige Rentner. „Ich schätze hier auch die professionelle Beratung und Anweisung.“

Gisela Schrolle (60) ist schon seit November 1998 Mitglied. „Mir hat der Sport echt gefehlt. Ich muss etwas für meinen unteren Rücken tun. Wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, macht mein etwas schiefes Becken Probleme. Immer mittwochs und donnerstags komme ich zum Training ins Ars Vivendi und besuche hier noch diverse Kurse wie Stretching, Relaxing oder Pilates.“

Das Team vom „Fit & Fun Sport- und Gesundheitsstudio“ in Zehdenick freut sich, endlich wieder für Gäste und Mitglieder da zu sein. Quelle: PRIVAT

Auch die Teams von anderen Fitnesscentern sind froh, dass sie Dank der Corona-Lockerungen wieder öffnen dürfen. „Es war eine lange Schließzeit. Schön, dass es jetzt die Lockerung gibt“, sagt Lukas Dembowsky (27), Teamleiter vom „Fit & Fun Sport- und Gesundheitsstudio“ in Zehdenick an der Schmelzstraße 9. Die Solidarität der Mitglieder und Gäste während der verordneten Schließzeit habe ihn sehr gefreut.

„Wir hatten keinerlei Rückbuchungen“, sagt der Übungseiter für Orthopädie und angehende Physiotherapeut. Die Zeit der „Zwangspause“ habe man genutzt, das Studio „umzukrempeln“. „Wir haben den Eingangsbereich umgestaltet, renoviert, neue Heizkörper angebracht und im Nassbereich Fliesen eingebaut“, sagt der Teamleiter.

Auch im „Fit & Fun Sport- und Gesundheitsstudio“ würden jetzt die verschärften Auflagen akribisch umgesetzt. „Die Kursteilnehmer kommen nach Möglichkeit schon umgezogen zum Training. Ansonsten darf die Sitzbank immer nur von einer Person benutzt und muss anschließend desinfiziert werden. Das gilt auch für die Trainingsgeräte“, sagt Lukas Dembowsky. Auch er spüre die Verunsicherung der Leute. Das Studio sei derzeit noch nicht voll ausgelastet. Aber bestimmt kommen ja wieder bessere Zeiten.

Von Jeannette Hix