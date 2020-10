Aus der weiten Welt nach Hennigsdorf: Spannende Geschichten beim Erzählcafé

Hennigsdorf

Um spannende Geschichten von Menschen ging es jüngst im Erzählcafé im Nachbarschaftstreff der Pur im Albert-Schweitzer-Quartier. Zu Wort kamen Gäste, die einst einen weiten Weg hinter sich gelassen haben, um in Hennigsdorf anzukommen. Die Veranstaltung fand im Rahmen der diesjährigen Interkulturellen Woche im Landkreis Oberhavel statt. Einwanderer aus verschiedenen Ländern kamen zusammen. Es wurden Fragen erörtert wie: Wo komme ich her? Warum bin ich nach Hennigsdorf eingewandert? Welche Sprachen spreche ich und welche Kultur brachte ich hierher? Mit welchen Schwierigkeiten habe ich zu kämpfen gehabt und was habe ich besonders liebgewonnen. Menschen aus Afghanistan, Angola, Polen, Italien und Syrien erzählen über ihre Schicksale und die ihrer Vorfahren. Historische Fotos aus Hennigsdorf, persönliche Dokumente und Erzählungen über das Erlebte auf dem Weg hierher, waren Themen der multimedialen Veranstaltung.

Beim Erzählcafé wurden auch wieder neue Kontakte geknüpft. Quelle: Pur Hennigsdorf

Anzeige

Der Angolaner Simao Nnzongo, der italienische Kaplan Giovanni Donadel, der Ingenieur Christian Halamoda, die Vertriebenen Erika und Wolfgang Lemke, die Syrerin Rima haben über das Leben der Vertragsarbeiter in Hennigsdorf, das Engagement in der kirchlichen Gemeinde zu sozialistischen Zeiten, über die kulturelle Vielfalt der Gemeinde-Mitglieder, über die Flucht nach dem Krieg und über den Erfolg der Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache berichtet. Die Gäste des Cafés stellten Fragen an die Erzähler und es fand ein reger Austausch statt. Neue Netzwerke sind infolge entstanden, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen haben sich besser kennen lernen können. Das Wichtigste dabei war, die eigene Geschichte erzählen und mit anderen teilen zu dürfen. Dazu spielte die galicische Pandereta-Gruppe alte galicische Lieder auf kleinen Trommeln. Die Musikerinnen haben in galicischer Sprache gesungen. Diese Sprache war während des Franco-Regimes in Spanien streng verboten. Heute hat sie dort den Status einer Minderheitensprache.

Teile der Gespräche im Online-Radio gesendet

Teile der Gespräche und der musikalischen Darbietung werden im Onlineradio YCBS (www.ycbs.eu) gesendet. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums seit der deutschen Wiedervereinigung, war die Ausstellung des Potsdamer Vereins Opferperspektive e.V. im Nachbarschaftstreff zu sehen. Projektpartner: Das Stadtarchiv und der Geschichtsverein e.V. in Hennigsdorf, die „Katholische Kirchengemeinde zu den heiligen Schutzengeln“ in Hennigsdorf, De Berlin Son e.V., der Ausländerbeirat der Stadt Hennigsdorf, H.A.L.T. sowie HWB mbH.

Von MAZonline