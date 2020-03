Auseinandersetzung in Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft

Hennigsdorf

Gegen 3 Uhr morgens kam es am Freitag (20. März) zu einer Auseinandersetzung in einer Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft. „Es gab einen Streit unter Bewohnern, so dass der Sicherheitsdienst die Polizei dazu rief“, bestätigte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Bewohner im Alter von 26 und 33 Jahren mehrere Schränke und Scheiben in der Gemeinschaftsunterkunft beschädigt.

Danach suchten sie einen 22-jährigen Bewohner der Unterkunft auf, bedrohten diesen und schlugen auf ihn ein. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden der 26-Jährige und der 33-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte Werte von 3,06 und 1,99 Promille. Es wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZonline