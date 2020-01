Hennigsdorf

Gleich zwei Mal musste die Polizei am Freitagabend (17. Januar auf dem Hennigsdorfer Postplatz eingreifen. Gegen 20.30 Uhr soll ein 24-jähriger Mann eine 14-Jährige Oberhavelerin an Gesäß und Hüfte berührt haben. Der alkoholisierte Mann (1,67 Promille in der Atemluft) sprach dann auch Passantinnen an und versuchte die Frauen anzufassen. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der 24-Jährige aggressiv, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen. Der Mann verschmutzte zudem die Gewahrsamszelle.

Gegen 21.30 Uhr mussten die Beamten erneut zum Postplatz fahren, da zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren von einer Gruppe Männer geschlagen worden waren. Die Beiden waren zuvor von einer unbekannten Frau angesprochen worden. Die fünf Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die beiden Verletzten mussten vor Ort im Rettungswagen behandelt werden. Die Beamten sprachen den Anwesenden Platzverweise aus und nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.

