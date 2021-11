Auszug nach 63 Jahren: Der Hennigsdorfer Familie Schadewitz läuft die Zeit davon

Hennigsdorf

Es ist nun endgültige Gewissheit: Das Hennigsdorfer Ehepaar Werner und Dorit Schadewitz muss aus seiner Reihenhaus-Wohnung Am Waldrand ausziehen – und das nach 63 Jahren. Am Montag waren Mitarbeiter der WGH vor Ort, um die Vorabnahme zu machen. „Meine Eltern müssen den Teppichboden in allen Räumen herausreißen, die Zwischendecken und Holzverkleidung entfernen, eventuell auch Fliesen. Das können sie natürlich nicht bewältigen“, sagt ihr Sohn Gerd Schadewitz. Wie das bis zur Übergabe Ende des Jahres gelingen kann, weiß er noch nicht.

Unabhängig davon kommt am 6. Dezember der Umzugswagen, das Ehepaar Schadewitz wird in eine Seniorenresidenz in Wesenberg ziehen. „Dann fahre ich meine Eltern auch gleich dorthin, damit sie das ganze Chaos hier nicht mehr miterleben müssen“, so der Sohn. All die Jahre waren Werner und Dorit Schadewitz davon ausgegangen, dass ihr Gerd die Wohnung übernehmen kann, wenn sie altersbedingt nicht mehr können. Doch der Vermieter, die Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH), hatte erklärt, das erwünschte „Weiterreichen“ an Familienangehörige könne regelmäßig nicht praktiziert werden. „Dies würde unseren genossenschaftlichen Grundsätzen – Vergabe der Wohnungen nach Antragstellerliste – widersprechen“, hatte die WGH auf MAZ-Anfrage erklärt – und der Bitte des Sohnes, die Wohnung zu übernehmen, nicht stattgegeben.

Viel Zeit und Geld in die Vier Wände investiert

Für die Familie war das ein Schock. „Ich hatte immer das Ziel im Kopf, wieder in die Wohnung zurückzukehren, wenn meine Eltern nicht mehr dort wohnen.“ Doch Gerd Schadewitz will nun auch keinen Anwalt mehr einschalten, schließlich sei es nur Usus gewesen, dass die Kinder die Wohnungen übernehmen können – er habe nichts Schriftliches in der Hand.

Doch in dem Glauben daran hatte das Ehepaar Schadewitz in den Jahrzehnten zuvor viel Geld und Zeit in ihre eigenen vier Wände investiert. Unter anderem baute Werner Schadewitz eine Sitzecke in der Küche ein, auch die Waschküche samt Toilette und Dusche im Keller installierte er. Ob auch die nun beim Auszug herausgerissen werden muss, sei aber noch unklar, sagt Sohn Gerd Schadewitz. „Klar ist aber, dass meine Eltern das natürlich nicht bewältigen können“, erklärt er mit Verweis auf die Gebrechlichkeit seiner Eltern, die beide über 80 Jahre alt sind.

Viele Nachbarn brachten ihr Bedauern zum Ausdruck

Wie es nun weitergeht, kann Gerd Schadewitz noch nicht sagen. Man werde es aber wohl nicht schaffen, dass die Wohnung bis Ende des Jahres übergeben werden kann. „Ich muss jetzt eine Firma beauftragen, allein schaffe ich es nicht. Hinzu kommen die sicher nicht unbedeutenden Kosten“, sagt der Sohn, der in Berlin lebt.

Die MAZ hatte bereits über das Schicksal der Hennigsdorfer Familie berichtet, viele Nachbarn meldeten sich daraufhin. „Es haben sich viele Nachbarn ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht. Aber helfen können sie auch nicht, weil sie alle schon im Alter meiner Eltern sind“, sagt Sohn Gerd Schadewitz. Er hatte nun auf den Genossenschaftsanteil gehofft, den seine Eltern seit 1958 bei der WGH innehaben. „Vielleicht kann man das dann eventuell bei mit den Forderungen der Genossenschaft verrechnen“, sagte Gerd Schadewitz. Doch am Dienstag erklärte er nun, dass die WGH die Anteile erst in zwei Jahren auszahlen werde. „Eine Verrechnung mit den anstehenden Kosten für den Rückbau“, sagt Gerd Schadewitz, „ist nicht möglich.“

Von Marco Paetzel