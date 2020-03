Hennigsdorf/Birkenwerder

Gleich drei Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Freitag (6. März) in Hennigsdorf und Birkenwerder entwendet.

Einen in der Hennigsdorfer Fontanestraße abgestellten weißen VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-MN 130 entwendeten bisher unbekannte Täter offenbar von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitagmorgen, 6.20 Uhr. Der Wagen hatte einen Wert von etwa 10.000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich diverse Babysachen. Die Fahndung wurde eingeleitet.

Seat Ibiza in Hennigsdorf entwendet

In der Hennigsdorfer Friedrich-Wolf-Straße wurde von Donnerstag zu Freitag ein weißer Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-AD 106 entwendet. Die Fahndung nach dem Fahrzeug mit Erstzulassung aus dem Jahr 2011 wurde eingeleitet. Die Sachschadenshöhe wird mit etwa 7000 Euro angegeben.

Auch Birkenwerder ist betroffen

In Birkenwerder ist ein vor einem Haus in der Friesenstraße geparkter Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-FX 2607 offenbar in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 5 Uhr entwendet worden. Der Wagen stand vor einem Haus und hatte einen geschätzten Wert von etwa 22.000 Euro. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet.

