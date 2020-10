Bauboom an der Berliner Straße in Hennigsdorf: Weitere 74 Wohnungen entstehen

Hennigsdorf

Ein Bauzaun rund um das Areal an der Berliner Straße Ecke Seilerstraße, direkt gegenüber der Apotheke, lässt schon länger den Baubeginn erahnen. Mittlerweile haben die Arbeiten für eine neue Apartmentanlage in Hennigsdorf an Fahrt gewonnen. Baufahrzeuge blockieren immer mal wieder die Berliner Straße. Doch das entstehende Objekt gehört nicht etwa zum Wohnungsbauprojekt der HWB (Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft), die ebenfalls im Schweitzer-Viertel neue Mietshäuser baut – mit insgesamt 114 Wohnungen.

Die Arbeiten auf dem Baufeld haben begonnen. Quelle: Marco Paetzel

Hier errichtet das Berliner Unternehmen Christburk Anlagen GmbH 74 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit im Areal zwischen Seiler-, Berliner und Albert-Schweitzer-Straße. Die Apartmentanlage „Albert-Schweitzer“ umfasst drei Häuser, zwei Gebäude mit gemeinsamer Tiefgarage. Christburk übernimmt das gesamte Objekt nach Fertigstellung in den eigenen Bestand und wird alle Einheiten selbst vermieten und verwalten. „Die Wohnungsgrundrisse und -größen wurden nach umfassender Markt- und Standortanalyse so konzipiert, dass sie sich am Bedarf des Hennigsdorfer Mietwohnungsmarktes orientieren“, sagt Projektleiterin Kirsti Hilscher. „Die Anzahl der kleineren Wohnungen überwiegt, um der Nachfrage dieses Wohnungstyps Rechnung zu tragen. Es sind aber auch einige größere Wohnungen geplant, deren Grundrisse familienausgerichtet sind und damit auch für eine gute Durchmischung der Altersstruktur sorgen wird“, erklärt Hilscher weiter auf MAZ-Nachfrage. Die Häuser werden mit Aufzügen ausgestattet, jede Wohnung erhält laut dem Unternehmen einen Balkon oder Terrasse und einen qualitativ guten Ausstattungsstandard. Die ersten Interessenten haben sich bereits erfassen lassen. Voraussichtlich können in zwei Jahren die ersten Mieter ihre Wohnungen beziehen.

Familienunternehmen aus Berlin

Die Christburk Anlagen GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Teil der Christburk-Unternehmensgruppe beschäftigt sich die Christburk Anlagen GmbH mit der Verwaltung eigener Bestandsimmobilien. Begünstigt durch weitere Geschäftsfelder können Wohn- und Gewerbeprojekte markt- und standortgerecht sowie zukunftsorientiert geplant, ausgeführt, vertrieben oder verwaltet werden. „Ein Grundsatz unseres Unternehmens ist dabei immer eine zielorientierte, kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten sowie Käufern und Mietern“, sagt Kirsti Hilscher.

Immer größerer Bedarf an Wohnraum

Ursprünglich sollten auf dem Areal an der Berliner Straße einmal altersgerechte Wohnungen gebaut werden. Das Grundstück stand viele Jahre leer, bis sich die Stadt schließlich für diese Nutzungsvariante entschied. Was den Bau neuer Wohnungen betrifft, ist Hennigsdorf in den vergangenen Jahren in großen Schritten voran gekommen. Eines der Großbauprojekte waren der Himbeerblock (HWB) sowie die Fontanehöfe (WGH). Damit soll dem Wachstum des Berliner Speckgürtels und dem damit steigenden Bedarf an Wohnraum Rechnung getragen werden.

Von Wiebke Wollek