Hennigsdorf

Die Zahl ist beeindruckend: Rund 84500 monatliche Hörer hat die „Bastelbande“ beim Musik-Streamingdienst „Spotify“. Das Hennigsdorfer Duo ist dabei, sein zweites Album zu produzieren. „Aktuell arbeiten wir dafür mit relativ vielen internationalen Künstlern zusammen“, erklärt Mathias Wilhelm, der mit seinem Kumpel André Meyer in diesen Tagen viele Nächte im heimischen Studioraum verbringt. Unter anderem sind in der Branche so klangvolle Namen wie Tree 60 (Italien), Deeb (Niederlande) oder der französischen Sängerin Domitie dabei. „Der Song mit ihr kommt am 12. April auf allen Streaming-Plattformen raus“, erklärt André Meyer. Dabei haben sich die Künstler durchaus von der Pandemie inspirieren lassen. „Der Song handelt von der psychischen Belastung durch den Übergang vom Lockdown zurück in das normale Leben“, sagt André Meyer (31).

Die „Bastelbande“ bei einem Konzert vor der Corona-Pandemie. Quelle: privat

Das Hennigsdorfer Duo, die Jungs kennen sich seit mehr als 20 Jahren, hat sich in der Szene einen Namen gemacht. 2018 brachten die „Bastelbande“ ihr erstes Album heraus. Unzählige Stunden saßen André Meyer und Mathias Wilhelm (30) vor dem Rechner und kombinierten eigene Aufnahmen mit Soundschnipseln alter Jazz- und Soulplatten „Off the Beaten Tracks“ ( zu deutsch: „Abseits der abgetrampelten Pfade“). Ganze acht Jahre hatte die Arbeit gedauert, die 13 Tracks boten alles von Funk, Jazz, Downbeat bis hin zu Trip-Hop. Ihre Plattenfirma „Aviary Bridge Records“, ein kleines Label aus den Niederlanden und England, sorgte dafür, dass die Musik der „Bastelbande“ um die ganze Welt ging, auch auf 100 Vinyl-Platten verkauften sich die Songs made in Hennigsdorf.

Rund 80 Prozent des Album sind fertig

Die Arbeit am zweiten Album läuft bereits seit 2019, geplant sind acht Songs. „Das wollen wir wieder auf Vinyl pressen, wir gehen da mal von 100 Stück per Crowdfunding aus“, erklärt André Meyer. Es ist wieder ein Mix aus verschiedenen Genres, gehe aber diesmal eher in die Richtung TripHop, Electronic. Und es läuft gut, Ende Januar hat die Band ihren ersten Song „Atlantic Tights“ mit dem Beatproduzenten Tree 60 herausgebracht, er landete auf einer sogenannten Editorial Playlist auf Spotify – ein Ritterschlag sei das für das Duo. „Innerhalb eines Monats wurde der Song jetzt 202 000-mal gespielt. Wenn der Trend so weitergeht, sind wir irgendwann bei einer Million“, sagt André Meyer.

Die beiden vermissen die Bühne. Quelle: privat

Die meisten Songs des Albums sind fast fertig, rund 80 Prozent der Arbeit sei geschafft. Bis Ende des Jahres soll alles fertig werden. Auch Musikvideos könnte es, wie beim letzten Album wieder gehen. Dafür könne es auch wieder eine Kooperation mit Musikern aus dem Hennigsdorfer Bandhaus auf dem Conradsberg geben, wie es auch beim ersten Album der Fall war. Auftritte haben die Jungs natürlich in diesen Tagen keine, die Coronapandemie verhindert das. „Wir sind glücklich, dass wir mit der Musik nicht unser Brot verdienen, da sind wir nicht so stark betroffen wie andere Musiker.“ Mathias Wilhelm arbeitet im Management bei Alstom im Hennigsdorfer Werk, André Meyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Uni Potsdam. Und das soll erstmal auch so bleiben, erklären die beiden.

Von Marco Paetzel