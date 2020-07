Bei „Curry 846“ in Hennigsdorf stehen die Fans schon um 10 Uhr für die Wurst an

Hennigsdorf

Weil er selber gerne Currywurst isst, ein solches Angebot aber in Hennigsdorf vermisst hat, startete Michael Köhler am 1. August 2018 mit seinem eigenen Imbisswagen durch. Seitdem steht er täglich vor Edeka in Nord, donnerstags auf dem Marktplatz und Sonnabend ist Ruhetag. Anfangs musste sich das neue Angebot erst noch herumsprechen, doch dann lief das Geschäft ziemlich gut – bis die Corona-Krise begann. „Ich durfte zwar im Gegensatz zu Restaurants noch weiter verkaufen, aber die Umsätze sind innerhalb einer Woche so stark gesunken, dass es für mich untragbar war. Es brachte nichts, also habe ich 14 Tage ganz zugemacht“, berichtet der 49-Jährige. „Man kann Bratwürste schließlich auch nicht drei Stunden liegen lassen.“

Es gibt nicht nur Currywurst, sondern auch Bratwurst, Bouletten und Pommes. Quelle: Enrico Kugler

Nachdem sich die Lage wieder etwas beruhigt hatte, ging das Geschäft wieder los, natürlich ziemlich schleppend. „Die Schwimmhalle und die Schule waren zu, deshalb kamen schon mal weniger Leute. Auch auf dem Havelplatz war alles ruhig. Die meisten Beschäftigten, die jeden Donnerstag in der Mittagspause zu mir kamen, waren im Homeoffice. Jetzt läuft es zwar immer noch nicht wieder so gut, wie vor Corona, aber die meisten meiner Fans sind wieder da.“ Und die sind ihm tatsächlich ans Herz gewachsen. „Viele von ihnen kommen ja nicht nur zum Essen. Manche schauen auch nur zum Quatschen vorbei“, sagt Michael Köhler, der für alle ein offenes Ohr hat und auch Neukunden gleich mit Du anspricht. Mit seiner lockeren Art kommt er gut an bei den Hennigsdorfern. Mittlerweile ist er schon relativ bekannt, auch durch die Feste in der Stadt.

Die Zahlen 846 stehen nach dem Alphabet für Hennigsdorf –HDF. Quelle: Enrico Kugler

„Aber manchmal kommen auch Kunden und fragen, ob ich neu bin. Da muss ich dann ein bisschen schmunzeln, weil ich ja seit zwei Jahren fast täglich vor Edeka stehe.“ Obwohl es ein hartes Geschäft ist, liebt Michael Köhler seinen Job. „Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem normalen Betrieb zu arbeiten, mich morgens ein- und abends auszustempeln“, erklärt der Unternehmer, der auch morgens um 10 Uhr schon die ersten Würste verkauft. „Wenn ich um neun aufmachen würde, dann würden auch da schon einige Leute ihre Currywurst kaufen.“ Doch die Tage sind schon lang genug und Michael Köhler ist Einzelkämpfer. Hin und wieder verkauft er auch mal einen Becher Kaffee. Außerdem gibt es Bratwurst, Bouletten und Pommes mit Mayonnaise, Ketchup oder Currysauce. Zur Wurst reicht er auf Wunsch ein Brötchen. Schrippe sagt Michael Köhler, wie die Berliner.

Von Wiebke Wollek