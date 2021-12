Bei Eisglätte: 25-Jähriger fährt in Hennigsdorf gegen Straßenbaum

Hennigsdorf

In der Neuendorfstraße in Hennigsdorf verlor ein 25-jähriger Autofahrer am Montag (27. Dezember) gegen 11.10 Uhr offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Winterglätte die Kontrolle über seinen BMW. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Der 25-jährige Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf rund 6000 Euro.

Von MAZonline