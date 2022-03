Hennigsdorf

Reiner Wiegand sieht die Abschaffung der Maskenpflicht als notwendig an. Von den Maßnahmen sieht er sich in seiner Freiheit eingeschränkt. „Ich fühle mich in den letzten zwei Jahren einer Situation gefangen, die ich nicht ändern kann. Das ist für mich sehr schwierig.“

Der Monteur ist nicht grundsätzlich gegen das Tragen von Masken, um die Folgen der Pandemie zu lindern. Ihn stören aber einige Regeln, während seiner Arbeit: „Es gibt Situationen, da bin ich mit zwei Kollegen auf der Baustelle. Alle sind geimpft und haben einen aktuellen Test und trotzdem müssen wir eine Maske tragen, weil ein Kunde dazu kommen könnte.“

Bei der körperlichen Arbeit merke er die Maske zusätzlich. „Ich hoffe, dass es bald vorbei ist mit der Pandemie und den Maßnahmen. Es gibt noch viele andere Probleme, um die wir uns aber auch kümmern müssen.“

Von Till Eichenauer