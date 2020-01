Hennigsdorf

Ein betrunkener Mann ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 0.45 Uhr in Hennigsdorf auf zwei Polizisten losgestürmt – offensichtlich mit der Absicht, sie anzugreifen. Zuvor waren die Beamten von einer Frau in eine Wohnung in der Straße An der Wildbahn gerufen worden. Die Frau sprach von einem Fall von Körperverletzung.

Angreifer hatte fast drei Promille

Als die Polizisten im Flur der Wohnung mit der Frau sprachen, sei plötzlich ein Mann aus einem Zimmer gekommen und auf die Beamten losgestürmt. Die Polizei brachte daraufhin den Mann zu Boden, wobei dieser an der Nase verletzt wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden dem 34-jährigen Brandenburger Handfesseln angelegt. Ein Atemalkoholtest bei der Person ergab 2,94 Promille.

Ein Rettungswagen, der von der Polizei begleitet wurde, brachte den 34-Jährigen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Nach Informationen der Polizei wurden bei den Sachen des Mannes geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden.

