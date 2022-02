Bevölkerungsstatistik: Hennigsdorf wächst nicht weiter, hält sich aber über der 27000er-Marke

Hennigsdorf

Im Jahr 2020 hatte Hennigsdorf die 27 000-Einwohner-Marke geknackt. 27 015 Menschen waren im Dezember 2020 in Hennigsdorf gemeldet. Diese Zahl ist auch Ende 2021 nahezu konstant geblieben, mit minimalen Verlusten. „ Wir können mitteilen, dass im Jahr 2021, Stand 31. Dezember 2021, 27.008 Einwohner in der Stadt gemeldet waren“, erklärt Hennigsdorfs Sprecherin Andrea Linne.

Im Jahr 2021 wurden zudem insgesamt 220 Kinder geboren, die in Hennigsdorf leben. Dies entspricht in etwa dem Mittelwert der vergangenen, babyreichen Jahre in der Stahlstadt. Der Zahl der Geburten stehen aber auch 396 Sterbefälle gegenüber, heißt es aus der Hennigsdorfer Pressestelle weiter. Ein Demografiebericht liege aber aktuell noch nicht vor. „Er wird zeitnah in einem kommunalen Ausschuss den Stadtverordneten vorgestellt“, so Hennigsdorfs Sprecherin weiter.

Der Boom dauert schon Jahre an

Der Boom in Hennigsdorf dauert schon Jahre an. 2015 hatte die Stadt bereits die 26 000-Einwohner-Marke geknackt – das war in den zehn Jahren zuvor nicht mehr gelungen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es kaum noch freie Appartements gibt, weshalb im Rahmen des Masterplanes Wohnungsbau Flächen identifiziert wurden, die sich eignen.

Dass Hennigsdorf, wie viele andere Kommunen im Berliner Speckgürtel wächst, liegt auch daran, dass in den vergangenen Jahren bereits viele neue Wohnungen gebaut worden sind. So entstanden etwa die Fontanehöfe und der neue Himbeerblock. Im vegangenen Jahr wurden auch die 114 neuen Wohnungen im Albert-Schweitzer-Quartier fertiggestellt.

Von Marco Paetzel