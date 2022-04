Bevorstehender Brückenbau sorgt für die nächste Sperrung in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Auf die Hennigsdorfer Verkehrsteilnehmer kommt eine weitere Einschränkung zu. So wird, in Vorbereitung des Ersatzneubaus der Eisenbahnunterführung, die bis März 2025 fertig sein soll, die Marwitzer zwischen dem Kreisverkehr Veltener Straße und der Alten Fontanestraße von Montag, 25. April, ab 7 Uhr bis zum Freitag, 3. Juni, etwa 16 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Anlieger der Marwitzer Straße und der Alten Fontanestraße können ihre Grundstücke und Garagen erreichen. Der Kreisverkehr auf der L172 in Hennigsdorf bleibt laut Stadtverwaltung für den Durchgangsverkehr offen. Der nördliche Gehweg an der Marwitzer Straße kann weiter genutzt werden. Radfahrer müssen im Baustellenbereich indes absteigen, informiert die Stadtverwaltung.

Weitere Verzögerungen halten den Verkehr auf

Erschwerend komme hinzu, dass die Fontanestraße nur mit Baustellenampel einseitig befahren werden könne. „Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Anbindung der Feldstraße an die Berliner Straße weiterhin gesperrt ist, sodass eine Umfahrung der Baustelle der DB innerörtlich nur über die Berliner Straße, Hauptstraße und Neuendorfstraße und weiter über Parkstraße und Fontanestraße zur Marwitzer Straße möglich ist. Insofern wird für den Durchgangsverkehr eine weiträumige Umfahrung über Velten und die L20 nach Marwitz und auf der L17 weiter in Richtung Hennigsdorf ausgeschildert“, heißt es aus dem Hennigsdorfer Rathaus.

Und auch an anderen Stellen gibt es durch Bauarbeiten weiterhin Verzögerungen. Die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf gehen weiter. Bis zum 15. Juli jedoch, so informiert Gerd Hauschild von der Deutschen Bahn Netz AG, wird der RB20 von und nach Hennigsdorf weiterhin von Bussen bedient. Bis in den Dezember hinein, erklärt der verantwortliche Mitarbeiter, soll der Bahnhof Hohen Neuendorf West noch Baustelle sein. Pendler müssen weiter mit Ersatzverkehr und Sperrpausen leben. Die Freigabe der Eisenbahnüberführung soll im Juni 2023 erfolgen, wie die Hennigsdorfer Stadtverwaltung informiert.

Auch die Havelbrücke wird erneuert

Eine weitere Großbaustelle tut sich im Hennigsdorfer Stadtgebiet im Sommer auf, dann beginnt die Vormontage für den Ersatz des Stahlüberbaus Ruppiner Straße über die Oder-Havel-Wasserstraße, das durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde in Auftrag gegeben wurde (MAZ berichtete). Rund 3,3 Millionen Euro werden in den Ersatzneubau der Havelbrücke investiert. Der Verkehr soll durchgängig rollen können, teilweise jedoch nur einspurig. 2023 wird der Verkehr dann über die Behelfsbrücke geführt, die so lange stehen bleibt, bis die neue Brücke 2024 liegt, wie die Hennigsdorfer Verwaltung informiert.

Von Marco Paetzel