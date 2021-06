Böller gezündet und Kirchentür beschädigt

Hennigsdorf

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag zu Sonnabend offenbar mittels stumpfer Gewalt mit einem unbekannten Gegenstand die Eingangstür der Kirche am Hennigsdorfer Adolph-Kolping-Platz. Die Aussage eines Anwohners, der in der Nacht zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr einen lauten Knall vernommen hat, sowie Spuren am Tatort weisen weiter daraufhin, dass durch den oder die Täter an der Tür ein Böller gezündet wurde. Ob es sich hier um einen versuchten Einbruch oder bloßen Vandalismus handelte ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden darum gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Oberhavel mitzuteilen, 03301/85 10.

Von MAZonline