Hennigsdorf

In einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Hennigsdorf wurde am Mittwoch zwischen 9.50 und 11.45 Uhr ein Safe durch bislang noch unbekannte Personen gewaltsam geöffnet und daraus Geldbörsen und ein Tablet entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 400 Euro. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline