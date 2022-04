Bombenfund in Oranienburg: Blindgänger in der Lehnitzstraße wird am 27. April gesprengt

Oranienburg

Der Blindgänger in der Lehnitzstraße 63 in Oranienburg wird am Mittwoch, 27. April, gesprengt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Nach Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg (KMBD) sind die Bombenteile zum 26. April so weit freigelegt, dass eine verlässliche Aussage über den Zustand und zur Bezünderung möglich ist. Die Bombe ist nach jetzigen Erkenntnissen nicht mehr vollständig und somit schwer zu entschärfen ist.

Die vorbereitenden Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht aktuell die Vorbereitung der Grundwasserabsenkung. In der vergangenen Woche konnte der Probebetrieb erfolgreich durchgeführt werden, in diesen Tagen startet die eigentliche Grundwasserabsenkung. Parallel beginnt die Freilegung der Bombe, dafür muss der Fundort rund fünf Meter tief aufgegraben werden.

Bildungsmesse soll gut erreichbar sein

Am 27. April gilt ab 8 Uhr ein Sperrbereich mit einem Radius von 300 Metern rund um den Fundort. Dieser darf nicht betreten werden und wird von Feuerwehr und Polizei abgesichert. Knapp 370 Personen leben in diesem Bereich und müssen für die Dauer der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen. Der Bahnhof liegt nicht im Sperrbereich, so dass es beim Bahnverkehr keine Einschränkungen gibt. Die Buslinien 804, 805 und 821 werden über die Bernauer Straße umgeleitet.

Um eine gute Erreichbarkeit der an diesem Tag stattfindenden Berufs- und Bildungsmesse YouLab in der Turm Erlebnis-City zu gewährleisten, halten die Linie 804 und 821 in der Freiburger Straße sowie in der Straße der Einheit. Busse der Linie 805 halten in der Freiburger Straße sowie in der Hubertusstraße. In der Stadtverwaltung ist unter 03301/60 09 00 eine Hotline eingerichtet, wo alle Fragen zur möglichen Bombensprengung beantwortet werden. Diese ist bis zum Abschluss der Arbeiten am 27. April geschaltet.

Aufenthaltsort im Bürgerzentrum

Wer beim Verlassen seiner Wohnung Hilfe benötigen, möge sich über die Hotline an die Stadtverwaltung wenden. Das gleiche gilt für Personen, die sich aufgrund einer Corona-Erkrankung in Quarantäne befinden. Wer für die Dauer der Entschärfung einen Aufenthaltsort benötigt, kann das Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße 17 aufsuchen, hier hat die Stadtverwaltung eine Anlaufstelle eingerichtet. Wer auf Medikamente angewiesen ist, möge diese bitte unbedingt mitbringen.

Sollte die Entschärfung der Bombe reibungslos und ohne Komplikationen verlaufen, kann der Sperrbereich nach derzeitigem Stand voraussichtlich zum frühen Nachmittag wieder aufgehoben werden.

Von MAZonline