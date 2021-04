Nieder Neuendorf

Ein kleines Motorboot ist am Sonntagvormittag in Nieder Neuendorf fast untergegangen, gegen 10.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten das Boot sicher ans Ufer. Zudem befanden sich unter anderem mehrere Liter Benzin an Bord, die von den Einsatzkräften gesichert wurden. Die Ursache des Zwischenfalls ist noch unbekannt, auf dem Boot befanden sich keine Personen.

Das Boot wurde ans Ufer gebracht. Quelle: www.Statusvier.de

Von Marco Paetzel