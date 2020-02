Hennigsdorf

Zu zwei verletzten Personen führte am frühen Montagabend ein Brand auf dem Firmengelände von Bombardier in Hennigsdorf im Walter-Kleinow-Ring. Aus zunächst noch ungeklärter Ursache standen in einer dort befindlichen Lagerhalle gegen 18.10 Uhr mehrere Brandschutzplatten in Flammen.

Mitarbeiter des auf dem Firmengelände im Einsatz befindlichen Sicherheitsdienstes bemerkten das Feuer und löschten es selbständig. Dennoch wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hennigsdorf zu Hilfe gerufen, die jedoch vor Ort nicht mehr zu umfangreichen Löscharbeiten zum Einsatz kamen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Lagergebäude konnte verhindert werden, so das auch größerer Schaden verhindert wurde.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden bei dem Einsatz verletzt und mit einem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des durch die Flammen entstandenen Sachschadens war vorerst nicht bekannt.

Von MAZonline