Brandschutzplatten auf Industrie-Gelände in Flammen – zwei Verletzte

Hennigsdorf

Zwei Personen wurden am Montag beim Brand auf einem Industriegelände im Walter-Kleinow-Ring in Hennigsdorf verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache standen dort gegen 18.10 Uhr plötzlich mehrere Brandschutzplatten in einer Lagerhalle in Flammen.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkten das Feuer und löschten es eigenständig, so dass sie ein Übergreifen auf das Lagergebäude verhindern konnten. Die zu Hilfe gerufene Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf lüftete die Halle anschließend durch.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzten sich bei dem Löscheinsatz und wurden daher mit dem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Kriminaltechniker der Polizei sicherten vor Ort Spuren, eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde gestellt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unbekannt.

Update: In einer ersten Version der Meldung wurde aufgrund der ersten Informationslage von einem Brand auf dem Gelände des Schienenfahrzeugherstellers Bombardier berichtet. Bei dem von dem Brand betroffenen Firmengelände handelt es sich jedoch offenbar nicht um das Bombardier-Gelände. Wir haben die Meldung daher dementsprechend korrigiert.

Von MAZonline