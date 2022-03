Bürgerbefragung für Hennigsdorf-Nord: Das wünschen sich die Bewohner des Stadtteils

Hennigsdorf

374 Einwohnerinnen und Einwohner von Hennigsdorf-Nord haben sich an einer Befragung zum Leben in ihrem Stadtteil beteiligt, die Ergebnisse sollen in die Erarbeitung des Quartierskonzeptes einfließen. Erste Ergebnisse – auch aus fünf Arbeitsgruppen – wurden am Sonnabend von Planern vorgestellt, Bürger konnten an der Online-Veranstaltung teilnehmen. Insgesamt gab es, inklusive Planern und Mitarbeitern der Verwaltung, nur rund 30 Teilnehmer.

Ein Ergebnis der Umfrage: Die Befragten sind mit ihrer Wohnung im Stadtteil zufrieden, beim Wohnumfeld sehen sie jedoch viel Verbesserungsbedarf. Wünsche sind Fahrstühle, stabile Mieten, sanierte Fassaden oder eine Zukunft für die Garagen im Stadtteil wurden als Wünsche genannt. Bemängelt wurde von vielen die Sauberkeit im Stadtteil, zudem brauche es mehr sozialen Wohnungsbau. Außerdem seien alle Häuser fünfgeschossig, was langweilig wirke – außerdem fehle ein echtes Highlight im Stadtteil.

Mehr Blumen für das Viertel

Zudem seien die Grünflächen „nicht sehr aufregend“, es gebe zu wenige Spielflächen und die Wegebeziehungen auf den Höfen seien sanierungsbedürftig. Viele Bürger, das ergab die Umfrage ebenfalls, würden sich mehr Blumen und insektenfreundliche Bepflanzung im Viertel wünschen. Ein zentrales Problem ist außerdem, dass es keinen attraktiven Quartiersplatz gibt. Hierzu schlugen Bürger in der Online-Runde etwa vor, den Platz in der Reinickendorfer Straße mit Dingen wie einem Foodtruck oder einem Café zu beleben, zudem könnten hier Tauschbörsen oder auch ein kleiner Weihnachtsmarkt stattfinden.

Was den Eingangsbereich mit den beiden Supermärkten angeht, so sehen die Bürger auch hier Nachholbedarf, weil dies schlicht nicht sehr einladend wirkt. Zu dieser Frage erklärte die Bürgerin Angelika Vorrath, sie sehe eine große Gefahr in der Kombination aus Lieferverkehr, parkenden Autos und Schulkindern. Es gebe deshalb oft brenzlige Situationen, erklärte die Frau aus Nord.

Zehn Ziele für den Stadtteil

Was die Parksituation angeht, so gibt es laut einer Analyse des Planungsbüros Richter-Richard 1300 Plätze im öffentlichen Raum, 775 in Garagen, 80 wohnungsbezogene und 328 auf privaten Grundstücken. Nach 21 Uhr beträgt die Auslastung etwa 80 Prozent, tagsüber 67 Prozent. Etwa 50 Prozent seien zudem Dauer- und Langzeitparker, zudem gebe es viele Kurzzeitparker, vor allem wegen der Nähe zum Krankenhaus. Das überraschende Fazit der Planer: es gebe mehr Parkplätze als nötig seien. Was die Takte der Busse 809 und 824 angeht, so wird von den Planern ein 20-Minuten-Takt gefordert. Was das Gemeinwesen angeht, so brauche es Ansprechpartner für Familien und eine sichtbare Jugendarbeit, Senioren indes seien gut versorgt.

Am Ende nannten die Planer zehn Ziele für Hennigsdorf-Nord: Die Aufwertung wohnungsnaher Bereiche sowie zweitens des öffentlichen Raumes, die Suche nach einem gestalterischen und funktionalen Leuchtturm, der Ausbau zum klimagerechten Quartier, die Förderung des ÖPNV, mehr Vielfalt im Wohnungsbau, der Erhalt einer sozialen Durchmischung, leistbare Mieten, die Stärkung der Gemeinwesenarbeit sowie die Errichtung eines Quartiermanagements analog zu jenem im Albert-Schweitzer-Viertel.

Der Bürgermeister will den Wohlfühlfaktor erhöhen

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther erklärte am Ende der Veranstaltung, das Image des Wohngebietes Hennigsdorf-Nord sei schlechter als die realen Möglichkeiten vor Ort. „Nord hat einen Makel, aber die Menschen leben gerne dort“, so Günther weiter. Der Wohlfühlfaktor müsse allerdings erhöht werden. Schon 2023 könnten erste Maßnahmen in Gang gesetzt werden, erklärte der Bürgermeister. Etwa bis zum Jahresende wird es dauern, ehe über viele Zwischenschritte ein Leitbild für Hennigsdorf-Nord ausgearbeitet ist.

Von Marco Paetzel