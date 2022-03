Hennigsdorf

Die Frage ist simpel: „Sind Sie als Bürger der Stadt Hennigsdorf dafür, die Erholungs- und Gartengrundstücke der Areale Bötzower Weg/ Am Hasensprung, Trappenallee/ Amselweg sowie die Garagen Kiefernstraße/ Feldstraße für die Bürger zu erhalten und nicht für den Bau von Einfamilien- und Reihenhäusern zu nutzen?“ Mit dieser Online-Umfrage will die Fraktion „Die Unabhängigen/Bürger für Hennigsdorf“ im Vorfeld der nächsten Stadtverordnetenversammlung noch einmal Bewegung in die Debatte über die Bebauung von drei städtischen Arealen mit rund 100 Eigenheimen bringen.

Die Initiatoren um den Stadtverordneten Oliver Schönrock hatten im Dezember 3290 Unterschriften an Wahlleiterin Jutta Benesch überreicht, doch das Bürgerbegehren war durch ein Gutachten des Professors Thorsten Ingo Schmidt von der Universität Potsdam quasi für ungültig erklärt worden.

1250 Menschen haben bereits abgestimmt

Nun haben es die Stadtverordneten in der kommenden Sitzung in der Hand, ob die Unterschriften doch noch in einen Bürgerentscheid über die Zukunft der Gärten und Garagen münden. „Wir wollen noch einmal ein Meinungsbild der Bürger haben darüber, wie die Verwaltung mit dem Bürgerbegehren umgeht“, erklärt Oliver Schönrock zur Online-Umfrage. Rund 1250 Bürgerinnen und Bürger haben bislang mitgemacht, und der überwältigende Teil will die Gärten und Garagen erhalten. Dass eine solche Online-Umfrage aber nicht repräsentativ sein kann, das ist Oliver Schönrock klar. Teilnehmer müssten aber Namen, Geburtsdatum und Wohnort eintragen. „Es kann hier also keiner sitzen und alles alleine machen“, so Schönrock. Zudem könne jeder Nutzer die Umfrage nur einmal machen.

„Ich bin noch guter Hoffnung, dass ein Bürgerentscheid stattfinden kann. Die Darstellung der Verwaltung, dass vieles falsch sein soll, teilen wir so nicht“, erklärt Oliver Schönrock weiter. Ja, es habe Formfehler beim Bürgerbegehren gegeben. Was die Ergebnisse aus dem Gutachten angeht, mit dem Thorsten Ingo Schmidt das Bürgerbegehren quasi für ungültig erklärt hatte, so sei dies aber nicht rechtsverbindlich. „Es ist seine Interpretation der Dinge. Wenn die Stadtverordneten dem Gutachten nun nicht folgen, ist das ihre Meinung“, erklärt Oliver Schönrock.

Die Umfrage soll Denkanstoß für Stadtverordnete sein

Der Wählerwille sei mit dem Bürgerbegehren ganz klar zum Ausdruck gekommen. „Es wäre doch eine saubere Lösung, den Bürgerentscheid zuzulassen, dann haben wir ein ganz klares Ergebnis“, so Schönrock. Die Online-Umfrage soll bis zum 20. März laufen – zwei Tage später findet denn die Stadtverordnetenversammlung statt, auf der darüber entschieden werden soll, wie die Stadtverwaltung mit dem Bürgerbegehren weiter umgehen soll. „Wir wollen mit der Online-Umfrage der SVV zeigen, dass der Bürgerwille nochmals dargestellt wurde“, so Schönrock.

Ursprünglich sollten die Stadtverordneten schon in der Sitzung Anfang Februar über das Bürgerbegehren entscheiden, doch die Sache wurde nach einem Geschäftsordnungsantrag von Schrönrocks Fraktion die Unabhängigen/Bürger für Hennigsdorf (DU-BfH) in die Sitzung im März vertagt. Zuvor hatte die Verwaltung bekanntgegeben, dass nach Prüfung lediglich 185 Unterschriften des Begehrens gültig seien. Die Fraktion DU-BfH hatte sich daraufhin nochmals Zeit erbeten, um alle Unterlagen in diesem Zusammenhang in Ruhe studieren zu können. Das Gutachten des Professors hatte die Hennigsdorer Stadtverwaltung zuvor in Auftrag gegeben, schwere formale Mängel seien festgestellt worden.

Schönrock spricht von „konstruierten Fehlern“

Unter anderem sollen Kostenschätzung und die Begründung als Deckblatt nachträglich dazu geheftet worden sein – laut Gesetzgeber müsse der Unterzeichner aber wissen, wie die Kostenschätzung aussieht. Dazu müsse auf der Seite mit der Fragestellung und der Antwort ein Verweis auf diese Schätzung stehen. Aber unter anderem anhand des unterschiedlichen Abnutzungsgrades der Unterschriftenlisten und der Deckblätter oder fehlender Heftklammerlöcher kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass die Deckblätter nicht immer an den Unterschriftenlisten waren. Initiator Oliver Schönrock bestreitet das und spricht von „konstruierten Formfehlern.“ Zudem sei ein Bürgerbegehren und der spätere Bürgerentscheid laut einem Negativkatalog mit Ausschlussgründen nach Ansicht des Gutachters grundsätzlich gar nicht zulässig. Begründung: Das Sichern von Flächen sei eine Hoheitsaufgabe der Gemeinde, gegen die sich kein Bürgerentscheid anstreben lasse. Auch das lässt Schönrock nicht gelten. „Wir reden nicht über eine Bauleitplanung, sondern nur über die Entscheidung, ob abgerissen oder neugebaut werden soll.“

Wenn die Stadtverordneten das Bürgerbegehren nicht anerkennen, prüfe man rechtliche Schritte, erklärt Oliver Schönrock.

Die Online-Umfrage ist auf www.du-ohv.com unter „Bürgerbegehren/Umfragen“ zu finden

Von Marco Paetzel