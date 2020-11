Cello, E-Bass, Synthesizer: Manuel Manko entwickelt neues Unterrichtsfach Elektronische Musik

Hennigsdorf

Die Musikschule Hennigsdorf ist schon mehr als 30 Jahre alt. Doch das Angebot ist nicht starr, es kommen immer wieder neue Ideen für neue Unterrichtsfächer auf. Manuel Manko, seit 2014 Stellvertreter von Leiter Ronny Heinrich, hat im Laufe dieses Jahres ein neues Konzept entwickelt – 2021 wird dann, wenn alles klappt, das Fach Elektronische Musik starten. Die Schüler können dabei lernen, wie man am Computer Musik komponiert und arrangiert oder mit Synthesizern Sounds kreiert. Von experimenteller Musik bis zur Vertonung von Hörspielen ist vieles möglich – ein weit gestecktes Feld, wie der Instrumentalpädagoge es nennt. Im Unterrichtsraum unterm Dach ist schon eine Menge technisches Equipment hergerichtet, Manuel Manko würde am liebsten sofort starten. „Ja, elektronische Musik ist so mein Steckenpferd“, erzählt er. Kein Wunder – jahrelang hat Manuel Manko in Berlin als Tontechniker und freier Musiker gearbeitet, stand als Mitglied einer Band auf der Bühne.

Manuel Manko freut sich schon aufs experimentelle Musizieren mit seinen Schülern. Quelle: Enrico Kugler

Die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn waren jedoch von einem nicht-elektronischen Instrument geprägt. Mit sieben Jahren begann er – damals noch im thüringischen Suhl – Cello zu lernen. Seine Eltern haben ihn nie zum Üben gedrängt, hatten selbst kein Instrument gespielt. „Meine Mutter war da schon hinterher, aber ich hatte Spaß an der Musik und das hat bis heute angehalten“, erzählt der 40-Jährige. Nach der Wende zog die Familie ins bayerische Coburg. Mit 15 Jahren begann er E-Bass zu spielen, fand Gefallen an Rockmusik. Früh entstand der Wunsch, die Musik auch zum Beruf zu machen. Der erste Schritt dahin war die zweijährige Ausbildung zum Ensembleleiter an der Berufsfachschule für Musik in Kronach, auf die noch ein pädagogisches Zusatzjahr folgte. Ab 2005 ging es dann in Wiesbaden weiter mit einem Studium zum Diplominstrumentalpädagogen mit dem Hauptfach Cello. Als Student verdiente er sein Geld nebenbei mit Aufträgen als Studiomusiker, aber auch auf der Bühne und in zwei Musikschulen.

Das Cello begleitet Manuel Manko seit seiner Kindheit. Quelle: Enrico Kugler

Was folgte, war eine experimentelle Phase als freier Musiker und Tontechniker in Berlin. Mit der Großstadt und seiner riesigen Kulturszene hatte er schon immer geliebäugelt. Außerdem entwickelte der Pädagoge die Idee zu einer Musik-Kita. Doch bevor er diesen Plan weiter verfolgte, stieß er auf eine Anzeige aus Hennigsdorf – die Stelle des stellvertretenden Musikschulleiters wurde frei, das war im Dezember 2013. „Ich bin mit einem guten Gefühl zum Vorstellungsgespräch gefahren, ich hatte ja nichts zu verlieren“, erinnert er sich. Nachdem klar war, dass er der Richtige für den Posten ist, wechselte er aus der Freiberuflichkeit ins Angestelltenverhältnis, gab dafür andere Projekte auf. In Hennigsdorf begann er mit Musikalischer Früherziehung in Kitas und Cello-Stunden. Später gründete er das Erwachsenen-Ensemble, betreute Projekte an Schulen und sogar im Offenen Vollzug in Hakenfelde, musizierte zusammen mit den Gefängnisinsassen. Die Reihe Podiumskonzerte in der Musikschule sollen ab Dezember erstmals digital stattfinden. Dafür werden die einzelnen Beiträge im Saal gefilmt, zu einem Video zusammengeschnitten und am 18. Dezember online gestellt werden.

